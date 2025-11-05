我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

腫瘤增大、病理有高風險病變…乳房腫塊4狀況宜切除

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
乳房腫瘤患者應定期檢查腫瘤變化，再由專科醫師依個人病史、影像與病理結果提供建議。(圖／123RF)
乳房腫瘤患者應定期檢查腫瘤變化，再由專科醫師依個人病史、影像與病理結果提供建議。(圖／123RF)

乳房腫塊是女性常見就診原因，多數為良性，不需立即開刀，只要定期追蹤即可。醫師指出，若腫瘤持續增大、影像無法排除惡性、病理呈高風險病變，或影響外觀與造成不適，仍可能建議切除；若患者有乳癌家族史或焦慮感，也可選擇手術處理。

微創手術 切口僅0.3公分

傳統手術需3至5公分切口，術後縫合可能留下明顯疤痕，影響乳房外型。乳房微創手術則利用真空輔助切除系統，在僅0.3至0.5公分小切口下即可完成腫瘤移除。陳宣安醫師表示，此技術透過真空抽吸與旋轉刀片針分段切除腫瘤，在超音波或立體定位影像導引下精準定位，術後恢復快且外觀影響小。

乳房微創手術最適合腫瘤單顆且小於3公分、同一乳房多顆腫瘤位置接近，或病理高度懷疑良性者。優點包括傷口小、疼痛輕、幾乎無疤痕，可隱藏切口於乳暈或邊緣，甚至能透過單一切口處理多顆腫瘤，並且術後恢復迅速。

台灣國泰綜合醫院一般外科陳宣安醫師指出，目前乳房微創手術不適用於確診乳癌患者。原因包括無法確保完整切除、可能沿抽吸路徑播散，以及無法進行腋下淋巴與分期評估。若確診為乳癌，仍須接受標準乳癌手術與完整治療規畫。

術後熱敷 緩解血腫瘀青

乳房微創手術術後偶見瘀血、血腫或局部腫脹與觸痛，通常數日到兩周可緩解。大多可透過熱敷改善，少數才需回診處理。

陳宣安醫師提醒，乳房腫瘤患者應定期檢查腫瘤變化，再由專科醫師依個人病史、影像與病理結果提供建議。若符合條件，乳房微創手術能同時兼顧美觀與診斷需求，屬於安全、低侵襲且恢復快的治療選擇，減少對日常生活的影響。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

腫瘤 乳癌

上一則

久咳不癒當心是氣喘作祟 醫師建議超過2周應就醫檢查

下一則

早上總是昏昏沉沉 營養師：恐是早餐吃錯了 需掌握4點讓血糖穩定

延伸閱讀

乳房分齡檢查 有助早期發現乳癌治療

乳房分齡檢查 有助早期發現乳癌治療
誤當皮膚病… 乳頭長濕疹3個月沒好 一查竟是乳癌二期

誤當皮膚病… 乳頭長濕疹3個月沒好 一查竟是乳癌二期
腫瘤侵蝕下顎 婦人靠小腿腓骨重建下巴

腫瘤侵蝕下顎 婦人靠小腿腓骨重建下巴
不痛最危險 乳癌最常盯上這6種女性

不痛最危險 乳癌最常盯上這6種女性

熱門新聞

台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
資深歌手坣娜本月16日病逝，享年59歲。圖為坣娜接受專訪。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

2025-10-30 16:29
藝人疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。高雄榮總免疫風濕科主治醫師、風濕病醫學會秘書長盧俊吉說，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，將會引起全身發炎，如大量掉髮、臉部皮膚紅疹，好發族群為20至40多歲的孕齡女性。報系資料照

坣娜疑紅斑性狼瘡復發病逝 年輕女性「這些症狀」要警覺

2025-10-29 13:56
示意圖。（取自123RF）

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

2025-10-31 17:45
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉