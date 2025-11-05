腫瘤增大、病理有高風險病變…乳房腫塊4狀況宜切除

乳房腫瘤患者應定期檢查腫瘤變化，再由專科醫師依個人病史、影像與病理結果提供建議。(圖／123RF)

乳房腫塊是女性常見就診原因，多數為良性，不需立即開刀，只要定期追蹤即可。醫師指出，若腫瘤 持續增大、影像無法排除惡性、病理呈高風險病變，或影響外觀與造成不適，仍可能建議切除；若患者有乳癌 家族史或焦慮感，也可選擇手術處理。

微創手術 切口僅0.3公分

傳統手術需3至5公分切口，術後縫合可能留下明顯疤痕，影響乳房外型。乳房微創手術則利用真空輔助切除系統，在僅0.3至0.5公分小切口下即可完成腫瘤移除。陳宣安醫師表示，此技術透過真空抽吸與旋轉刀片針分段切除腫瘤，在超音波或立體定位影像導引下精準定位，術後恢復快且外觀影響小。

乳房微創手術最適合腫瘤單顆且小於3公分、同一乳房多顆腫瘤位置接近，或病理高度懷疑良性者。優點包括傷口小、疼痛輕、幾乎無疤痕，可隱藏切口於乳暈或邊緣，甚至能透過單一切口處理多顆腫瘤，並且術後恢復迅速。

台灣國泰綜合醫院一般外科陳宣安醫師指出，目前乳房微創手術不適用於確診乳癌患者。原因包括無法確保完整切除、可能沿抽吸路徑播散，以及無法進行腋下淋巴與分期評估。若確診為乳癌，仍須接受標準乳癌手術與完整治療規畫。

術後熱敷 緩解血腫瘀青

乳房微創手術術後偶見瘀血、血腫或局部腫脹與觸痛，通常數日到兩周可緩解。大多可透過熱敷改善，少數才需回診處理。

陳宣安醫師提醒，乳房腫瘤患者應定期檢查腫瘤變化，再由專科醫師依個人病史、影像與病理結果提供建議。若符合條件，乳房微創手術能同時兼顧美觀與診斷需求，屬於安全、低侵襲且恢復快的治療選擇，減少對日常生活的影響。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）