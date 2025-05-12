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73歲翁中風 頸動脈血管鈣化堵塞 取栓手術救命

黃羿馨
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透過電腦斷層影像可以發現，陳翁的左側內頸動脈血管幾乎消失，判斷是血管嚴重鈣化狹窄並堵塞所致。(圖／台灣新竹縣東元綜合醫院提供)
透過電腦斷層影像可以發現，陳翁的左側內頸動脈血管幾乎消失，判斷是血管嚴重鈣化狹窄並堵塞所致。(圖／台灣新竹縣東元綜合醫院提供)

台灣新竹73歲陳姓老翁，患有糖尿病高血壓，去年9月曾小中風，今年3月又再度中風送至新竹縣東元綜合醫院搶救。神經內科醫師發現陳翁左側內頸動脈血管幾乎消失，研判是血管嚴重狹窄並急性堵塞，所幸經取栓手術後置放頸動脈支架，救回一命。

神經內科醫師蔡坤璋說明，頸動脈是供應大腦血液的主要血管之一，造成頸動脈狹窄其中最常見的原因是動脈粥狀硬化，當血管內皮層病變，形成易碎斑塊、管壁硬化，斑塊堆積便會造成動脈狹窄，而斑塊又有破裂的機會，也可能與血栓一起堵住血流引發缺血性中風。

蔡坤璋指出，根據影像顯示，陳翁左腦有許多過去曾中風所留下的痕跡，病因研判為缺血性腦中風「頸動脈粥狀硬化斑塊」形成血栓，導致血管狹窄阻塞進而中風。置放頸動脈支架的目的，就是撐開狹窄的血管，防止未來再次發生血栓阻塞。

東元綜合醫院神經內科蔡坤璋醫師透過核磁共振影像發現，陳翁的左腦有許多過去曾中風的...
東元綜合醫院神經內科蔡坤璋醫師透過核磁共振影像發現，陳翁的左腦有許多過去曾中風的痕跡。(圖／台灣新竹縣東元綜合醫院提供)

蔡坤璋說，考量到緊急置放支架後，須持續服用雙重抗血小板藥物，在嚴重中風急性期可能增加腦部出血風險，決定先採「腦血管取栓手術」打通左側內頸動脈血管，視病情穩定，7至14天後接續進行微創治療「頸動脈支架置放」手術。

蔡坤璋提醒，頸動脈狹窄前期可能會發生短暫性的腦缺血，其徵兆有單側肢體無力、口齒不清、吞嚥困難、單眼暫時性黑朦、突然頭暈或劇烈頭痛。如果當頸動脈狹窄程度嚴重，將導致血流完全中斷就會引起中風，可能留下永久性的損傷，甚至危及生命。

因此患有高血壓、高血糖、高膽固醇的慢性病，或有相關病史的民眾，應定期接受健康檢查，維持健康的生活型態遠離危險因子。若發現家人或親友出現臉部歪斜、手臂無力劇烈頭痛等疑似中風症狀，務必及時就醫，爭取黃金救治時間。

東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋提醒，頸動脈狹窄前期可能會發生短暫性的腦缺血，其徵...
東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋提醒，頸動脈狹窄前期可能會發生短暫性的腦缺血，其徵兆有單側肢體無力、口齒不清、吞嚥困難、單眼暫時性黑朦、突然頭暈或劇烈頭痛。(圖／台灣新竹縣東元綜合醫院提供)

中風 高血壓 糖尿病

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