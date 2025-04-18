1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期

醫師提醒，「溜溜球效應」不只影響外觀，甚至可能讓心血管疾病發生風險增；示意圖。(本報資料照片)

一名35歲上班族，常不吃正餐，只靠生菜沙拉和營養棒充飢，一個月內狂瘦15公斤，但恢復飲食後，體重迅速反彈，半年後甚至比瘦身比賽前更重，被同事戲稱為「橡皮人」。醫師提醒，這樣的「溜溜球效應」不只影響外觀，甚至會增加8%至16%心血管疾病 發生風險，應透過正確且循序漸進的控制體重，才是較好的方式。

溜溜球效應 危害心血管

該名35歲的女性上班族急著想在夏天前瘦一波，和朋友打賭比賽瘦身，一個月內狂瘦15公斤，只靠生菜沙拉和營養棒充飢，時常跳過正餐。雖然短期內體重驟降，但比賽結束後恢復她原本的飲食習慣，體重迅速反彈，半年後甚至比瘦身比賽前更重，被同事戲稱為「橡皮人」。

為了再度瘦身，她又開始極端節食，卻導致經期紊亂、經痛加劇，身心俱疲，她飽受身體狀況異常影響而就醫，經檢查發現她已有中度脂肪肝，且胰島素阻抗高、血糖數值也位於糖尿病 前期。

台灣家醫科醫師許芷瑜說，減重 的關鍵不只是體重變輕，而是變健康。以極端方法快速減重後，容易造成體重反彈，形成所謂的「溜溜球效應」，除了外觀變化不理想，甚至可能危害心血管健康。

3個月甩10%體重 較健康

許芷瑜說，健康的減重速度，約2至3個月內減少初始體重的5%至10%。以100公斤的成人為例，合理的減重範圍是2至3個月減5至10公斤；1個月內減掉超過初始體重的5%，可能會讓基礎代謝下降、免疫力變差、掉髮、經期不規律，甚至腸胃不適等問題。

據一篇2024年發表於「JAMA Network」期刊的研究指出，頻繁的BMI波動是心血管疾病的獨立風險因子，可能使發生風險增加8%至16%。

許芷瑜說，正確且循序漸進的控制體重才是較好的方式，不正確或快速的減重容易造成體重反彈幅度大、同時使得內臟脂肪堆積、體脂率上升，這樣的方式造成的BMI波動不僅與血管功能惡化、血壓升高相關，也會影響血糖調控與整體代謝的穩定，增加心血管疾病、高血壓以及第二型糖尿病發生的風險。

211餐盤+運動 健康瘦身

許芷瑜說，該名求診的35歲上班族，她專業醫療團隊的指導下，採用「211餐盤法」，調整飲食習慣，並搭配適當藥物與運動計畫，3個月後的體脂下降8%，糖化血色素回到正常範圍，不僅瘦身有成，也順利逆轉糖尿病前期，身體狀況大幅改善。

「減重應該是一場馬拉松，而不是短跑衝刺比賽。」許芷瑜強調，透過專業醫療介入，幫助患者建立正確的飲食模式和擬定個人化減重方法，同時以適當的速度減重，不僅能有效減脂，還能維持身體健康，避免極端錯誤方式反而對健康帶來危害。