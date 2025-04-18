脂肪肝、高血糖… 外食族7大疾病潛藏危機

醫師呼籲，外食餐點含有較高的澱粉、油脂、高鈉，小心吃出疾病；示意圖。（圖／123RF）

上班族常常需要外食，很多人蔬果攝取不足。醫師指出，外食族若吃進過多的油鹽糖，易增加罹患高血壓 、糖尿病 、脂肪肝、心血管疾病的風險。

台灣美兆健檢診所醫師陳俊光表示，外食族最常吃便當、麵食、速食等，這類餐食含有較高的澱粉、油脂、高鈉，而且餐後再來一杯手搖飲，長久累積下來，可能吃出高血壓、糖尿病、脂肪肝。而這些潛藏疾病沒有明顯症狀，但身體卻經常感到疲憊或不適，需要靠健康檢查才能提早發現異常數字。

陳俊光強調，從早餐的三明治或速食、午餐便當、晚餐鍋物，過多的加工食品與食品添加物，恐增加肝臟負擔，影響代謝健康。而加工食物含有高鈉高油、精緻澱粉、反式脂肪等，會刺激身體發炎反應，長期吃更會讓發炎狀態加重。

多數人對於身體狀況只有「健康」與「疾病」的認知，忽略了「亞健康」的風險。陳俊光強調，亞健康的人看起來表面沒問題，但身體內部可能早已亮紅燈，包括脂肪肝、高血糖 、骨質疏鬆、內臟脂肪超標等。如果有疲倦、失眠、焦慮等症狀出現，或是經常腹瀉、胃食道逆流，應透過健康檢查揪出病灶。

陳俊光提醒，健康不只是沒生病，而是內外都保持平衡，許多疾病或疾病前期在早期發現時，只要透過適當的介入，就能延緩病程、逆轉甚至痊癒。他呼籲，除了外食族，上班族、久坐族也是隱形健康風險族群，應透過飲食及運動改善，並養成規律的生活習慣，否則容易潛藏以下常見七大隱形疾病風險：

1.脂肪肝：外食油膩、應酬喝酒，容易形成脂肪肝，也會影響肝功能。

2.高血糖：經常吃精緻碳水化合物、含糖飲料，血糖問題提前找上門。

3.高血壓：隱形的「血管老化」，對健康的影響屬於全面性，可能引發中風或心肌梗塞。

4.腸道菌相失衡：食品添加物多，腸道慢性發炎，容易有腸躁症、胃食道逆流。

5.骨質疏鬆：外食少攝取鈣質，加上久坐，導致骨質流失速度快。

6.內臟脂肪超標：脂肪囤積在內臟，可能會導致代謝症候群，進一步造成胰島素阻抗。

7.慢性發炎：經常外食、高壓力、熬夜，這些習慣讓身體處於「慢性發炎」狀態，提高癌症機率。