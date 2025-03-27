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不只活力下降…「男性更年期」還需留意4大慢性病

記者賴昀岫／綜合報導
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男性更年期不僅影響活力，還可能增加慢性病風險。示意圖。(圖／123RF)
男性更年期不僅影響活力，還可能增加慢性病風險。示意圖。(圖／123RF)

無法「一展雄風」是許多男性的痛點，不僅傷及自尊，也影響夫妻關係。泌尿科醫師提醒，中老年男性出現性功能問題，其中一個原因可能是「男性更年期」，除了活力下降，還可能伴隨高血壓糖尿病心臟病、骨質疏鬆等慢性病。

性生活是婚姻的一部分，長期無性生活可能嚴重衝擊夫妻關係。台灣泌尿科醫師顧芳瑜指出，年長男性的勃起功能下降，對許多人而言是沉重的心理壓力。他們可能因害怕丟臉而不敢就醫，擔心表現不佳遭嫌棄，進而選擇壓抑欲望，甚至逃避親密關係，最終導致完全無性的婚姻狀態。

男性更年期的症狀往往不明顯，因此容易被忽略。除了性欲減退，還可能感到疲倦、飯後嗜睡、活力下降，甚至出現勃起功能障礙等。若有類似情況，可透過「男性荷爾蒙低下（ADAM）自我評估量表」檢測，若十題中超過三題符合，建議至泌尿科檢查，確認是否因荷爾蒙下降所致。

顧芳瑜說，男性更年期不僅影響活力，還可能增加慢性病風險，如高血壓、糖尿病、心臟病及骨質疏鬆。尤其骨質疏鬆無明顯症狀，往往等到骨折才被發現，是隱形殺手。不過，部分男性接受荷爾蒙補充治療後，慢性病控制改善，甚至減少用藥需求。

部分夫妻的性生活流於「例行公事」。顧芳瑜提醒，性生活雖然重要，但若關係不融洽，勉強安排反而適得其反。對於追求新鮮感的伴侶，建議嘗試更換環境或使用情趣用品，但務必按說明書使用。性生活頻率無需刻意設定，但建議保持一定規律，例如每周或每月一次。有些5、60歲男性每周兩次，也有人每三個月一次，視夫妻雙方需求。

若覺得性生活缺乏新鮮感，卻不知如何與伴侶溝通，顧芳瑜建議「直球對決」，如主動提議更換地點或使用情趣用品，只要在安全範圍內，雙方都同意即可，若考慮購買情趣用品，可直接與伴侶討論，但涉及高風險或過度刺激的產品，則應謹慎使用，確保安全。

顧芳瑜觀察，高齡夫妻就診時，多數由太太陪同。男性通常因勃起功能障礙影響自尊，才願意求醫，並發現自己有男性更年期。然而，有些男性較不關心自身健康，若非太太積極帶診，可能長期忽視問題。

心臟病 糖尿病 高血壓

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