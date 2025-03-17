務農翁呼吸困難易喘 竟是冠狀動脈疾病

劉俊廷建議，當呼吸困難發生，如果伴隨其他呼吸道症狀，例如咳嗽、咳痰或哮喘時，建議先看胸腔內科門診評估，尤其是有吸菸或氣喘病史的人。（中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

台灣新竹一名70多歲務農老翁近期出現呼吸困難，易喘及虛弱無力等症狀，原以為是自然老化和新冠肺炎後遺症，但症狀卻日益嚴重，中國醫藥大學新竹附設醫院內科醫療副院長劉俊廷診斷發現，老翁除心房顫動心律不整，還有冠狀動脈疾病，最後接受心導管檢查及治療後，症狀和體力明顯改善，不但恢復務農，甚至和子女一同爬山，完成來回11公里的步道健行之旅。

劉俊廷指出，老翁接受一系列檢查，包括心臟超音波、24小時心電圖、及鉈-201核子醫學心肌灌流掃描檢查等，除了慢性心房顫動之外，還發現有明顯心肌缺氧，研判可能為冠狀動脈硬化血管狹窄導致。為了確定病因，因此建議患者接受心導管檢查及治療。

劉俊廷說，心導管雖然是一種侵入性檢查，但有其必要性，而且只需在手腕部或虎口處局部麻醉，約20分鐘左右的檢查時間。這位病患的冠狀動脈左前降枝主幹與分支處有明顯阻塞，70至80%管徑狹窄，當下立即進行治療，成功放置兩支塗藥支架，恢復順暢血流，醫療團隊也透過藥物治療控制心律不整與三高 問題。

劉俊廷強調，當出現呼吸困難及疲累無力等症狀，必須評估是否有心臟衰竭、心律不整、肺疾、貧血等問題。動脈硬化造成的心臟冠狀動脈狹窄，會引起心肌缺血，導致狹心症及心絞痛症狀。

劉俊廷說，但有些冠狀動脈疾病患者往往沒有胸悶或心絞痛，而是出現呼吸困難、疲累虛弱、盜汗無力等症狀。像這該名老翁雖然不菸不酒，作息正常，經常勞動，但遺傳有高血壓，高血糖（糖尿病），高血脂等三高問題，因此引發了心血管疾病 。老翁往後三高的控制，是否達標至關重要，積極的藥物治療，可以減少未來心臟病 復發，腦中風，心衰竭，腎衰竭、甚至死亡風險。