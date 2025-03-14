壓力大消化性潰瘍 2穴位舒緩

現代人忙碌的生活，往往在壓力過大時會有腹部隱隱悶痛或灼熱感。中醫師程俊文表示，舉凡上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀。(記者林則澄／攝影)

現代人忙碌的生活，往往在壓力過大時會有腹部隱隱悶痛或灼熱感。中醫師指出，舉凡上腹部悶脹感、消化不良、噁心想吐、食慾減退，都很有可能是消化性潰瘍的症狀，屬於「胃脘痛」的範疇，但預防勝於治療，若有異狀時應盡速就醫，平時也可按摩「中脘穴」、「足三里穴」，改善腸胃道不適的困擾。

三餐不規律是肇因

台灣中醫師程俊文表示，現代人工作壓力大，或因為趕著上班、完成工作交代事項而忘記吃早餐，可能連午餐、晚餐時間都不規律，導致消化性潰瘍，以西醫觀點來看，成因包括感染幽門螺旋菌，或服用阿斯匹靈和布洛芬等非類固醇類消炎藥，及過量攝取精緻、高油鹽及辛辣食品的西化飲食習慣，還有長期壓力及緊張情緒，或有菸癮。

以中醫角度而言，消化性潰瘍屬於「胃脘痛」範疇，位置在上腹部、劍突下。程俊文指出，「胃脘痛」的成因包括「情志失調」造成的壓力及焦慮使自律神經功能下降，出現頭暈痛、失眠、胃悶脹痛、腹瀉、便祕 、胸悶與心悸等一系列症狀，或食用高油鹹等肥甘厚味的食物導致消化不良，食積滯於腸胃的「飲食不節」，及「素體脾虛」，意即脾胃消化吸收功能較差，無法吸收食物中的水分，將可能造成腹瀉或軟便。

後遺症恐危及性命

至於「胃脘痛」的常見後遺症，包括消化道出血，坐視不管甚至會造成生命危險，或胃穿孔並進一步惡化成腹膜炎，及幽門狹窄，源自消化性潰瘍反覆發病後造成的瘢痕組織，導致胃部和小腸之間的幽門窄化，進而引起食慾差、噁心想吐，也容易誘發癌變，因為幽門螺旋桿菌是已知造成胃癌的因子之一。

針對消化性潰瘍，程俊文強調「預防勝於治療」，平時可以從健康飲食、釋放壓力、運動、戒菸等四方面做起，或者就醫後以藥物、針灸、推拿對症下藥，也可以用按摩「中脘穴」、「足三里穴」，改善消化道的困擾。

預防消化道困擾7法

1.健康飲食：減少高鹽、高油、辛辣食物，並減少酒精及咖啡的攝取量。主食以米飯為主，選擇酸性低、易消化的食物如蘋果、山藥及秋葵，每餐6至7分飽。

2.釋放壓力：以積極的心態面對及釋放壓力，用運動及冥想代替酒精緩解壓力。

3.適當運動：游泳、跑步，慢跑、散步等低強度的有氧運動，都能緩解壓力。

4.適當用藥：長期使用消炎止痛藥者，可尋求非藥物的治療方式改善疼痛，例如，針灸、推拿及按摩等療法。

5.控制感染：感染幽門螺旋桿菌時，先以抗生素治療，並注意衛生及勤洗手。

6.戒菸：減少尼古丁刺激胃黏膜。

7.按摩穴位

●中脘穴：位於上腹部，肚臍上四寸（劍突與肚臍中點）的位置。適用於有胃痛、胃脹、消化不良等症狀。用中指輕壓中脘穴，順時針按揉5分鐘，有輕微酸脹感即可。