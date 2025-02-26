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陰莖腫脹、排尿疼痛竟是包皮龜頭炎 醫：逾1成有糖尿病

記者林則澄／台北即時報導
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周固說，陳先生的陰莖局部組織出現妊娠紋般的放射狀裂傷、失去彈性的纖維化情況，經尿液檢查出糖分、大量紅白血球、細菌，疑似有糖尿病。（記者林則澄／攝影）
周固說，陳先生的陰莖局部組織出現妊娠紋般的放射狀裂傷、失去彈性的纖維化情況，經尿液檢查出糖分、大量紅白血球、細菌，疑似有糖尿病。（記者林則澄／攝影）

包皮過長的45歲陳姓男子，平時能將包皮翻起清洗，近期出現陰莖腫脹，排尿疼痛等症狀，且包皮無法再翻起清洗，內褲上總有不明分泌物，讓他察覺有異而就醫，經檢查發現尿液中糖分、白血球、細菌超標，確診為包皮龜頭炎，且醫師判斷，可能是糖尿病引起，據統計，五成包皮過長的男性，其中約有一成左右是糖尿病患者。

台灣書田診所泌尿科主任醫師周固說，導致包皮龜頭炎的常見原因，包括包皮過長、衛生習慣不佳、感染及受傷，就會出現分泌物、包皮局部紅腫等症狀，而有包皮龜頭炎時，包皮上出現的撕裂傷及結痂，將導致包皮口愈來愈狹窄，還會造成排尿疼痛，甚至排尿困難、難以翻開清潔與痊癒。

包皮龜頭炎的患者中，半數以上有包皮過長的情況，約有10%至15%會被診斷出糖尿病，而當合併有糖尿病及體重過重時，發病率就更高。周固表示，當糖尿病患者的血糖控制不佳，抵抗力就會降低，當有傷口就須較長時間癒合，增加感染的機會，甚至部分患者不知道有糖尿病，直到包皮龜頭炎時才發覺血糖早已失控，還有人則是因為減重服用藥物，導致血糖值不穩定。

周固說，包皮龜頭炎症狀輕微者可使用局部藥物治療，嚴重時須防止傷口感染及血糖值失控，再安排手術，若患者在性行為、日常清潔後發生翻不起來、勒住龜頭等包皮嵌頓時，要先進行復位或切開手術。

手術方式除了有環切手術，還有俗稱「包皮槍手術」的自動縫合器包皮手術，使用包皮槍手術可同時切割包皮、止血及縫合，手術時間短、出血少，傷口平整美觀，術後疼痛和腫脹較少。

研究顯示，青少年時接受包皮切除手術可減少包皮龜頭炎、陰莖癌、性病、配偶罹患子宮頸癌的機率。周固提醒，男性將進入青春期時、約12歲左右若有包皮過長，可先遵照醫囑塗抹類固醇藥物，或在排尿時將包皮翻開，可先不進行包皮切除手術，但包皮過長不是疾病，且無年齡差別，不要因為年紀大而覺得不好意思，一旦有不適症狀，像是包皮龜頭炎、包皮崁頓、小便阻塞時，就應就醫進行預防性包皮切除手術。

周固表示，許多男性不自覺有包皮過長問題，反而認為能翻開清潔就不以為意，但若包皮已完全包覆龜頭，須拉三次以上才能翻開就是包皮過長，若拉一次就能翻開，並在洗澡時以肥皂或沐浴乳清潔後將泡沫沖掉，再用毛巾、衛生紙或吹風機的冷風吹乾，通常就不會有大礙，尤其在夏天時洗完澡可能還有汗水，更要留意衛生習慣。

糖尿病 血糖 減重

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