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竹科工程師打鼾睡不好 微創鼻手術改善呼吸中止症

記者郭政芬／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志最近成功以微創鼻部手術，協助改善1名重度睡眠呼吸中止症患者之苦。（記者郭政芬／攝影）
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志最近成功以微創鼻部手術，協助改善1名重度睡眠呼吸中止症患者之苦。（記者郭政芬／攝影）

台灣新竹一名約40歲竹科工程師從小飽受鼻塞困擾，長期使用鼻噴劑和口服藥物，卻只能暫時緩解症狀，無法真正治癒，加上工作繁忙缺少運動，體重逐漸增加，不僅鼻塞越來越嚴重，晚上還開始出現打鼾，影響睡眠品質，經檢查確認是重度的睡眠呼吸中止症者，最近接受部分自費的微創鼻部手術，症狀才獲得明顯改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志表示，經過鼻內視鏡檢查，顯示病患鼻中隔彎曲加上嚴重下鼻甲肥厚，鼻腔空間狹窄，加上睡眠檢查顯示為重度睡眠呼吸中止，由於睡眠長期處於缺氧狀態，病患怎麼睡也睡不飽，造成工作精神不濟且情緒易怒。

陳俊志指出，40歲以後，因為代謝變差，肥胖比例會逐漸增高，如果有鼻塞症狀，呼吸道塞住，會是睡眠中止症好發族群。長期不治療，除了鼾聲嚴重影響枕邊人，因為鼻塞長期處在低血氧的狀態，久而久之在缺氧狀態，高血壓心血管疾病風險可能會增高。所以，建議40歲以後，有打呼症狀病患最好作完整的檢查。

陳俊志表示，微創鼻部手術可以修正鼻中隔彎曲，減少鼻甲肥厚，改善鼻塞問題，術後鼻塞的問題幾乎消失，不再需要每天依賴鼻噴劑，且術後復原快，再搭配運動和減重，睡眠呼吸中止的症狀也明顯改善，讓病患找回暢通呼吸的生活。

此外，微創鼻部手術，不影響鼻部結構，出現鼻樑塌陷和空鼻症等後遺症，發生率極低。手術約30分鐘，隔天即可出院，大概3到5天恢復正常生活工作。

陳俊志建議，術後不要提重物，不要激烈運動，目前有可吸收性的敷料，術後3天建議在家休養，基本上不太會有流血狀況，3天後回門診，清除鼻腔內的敷料，病人即可恢復正常的呼吸，也可以工作，迄今陳俊志已成功完成至少1000例的微創鼻部手術。

該名男子患有重度睡眠呼吸中止症，檢查發現其左鼻中膈彎曲等，造成鼻腔狹窄。（醫院提...
該名男子患有重度睡眠呼吸中止症，檢查發現其左鼻中膈彎曲等，造成鼻腔狹窄。（醫院提供）

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