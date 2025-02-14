紓壓、控糖、規律運動、留意心臟健康…老得健康關鍵

醫師提醒，無論心臟是否完全健康，或是有高血壓或高膽固醇等心血管警訊，預防策略在每階段都有益處；示意圖。（圖／123RF）

你想長命百歲嗎？這可能不是大多數人的夢想，因為活到100歲可能伴隨生病或殘疾，需要親人大量照顧。但如果你能夠活到很高齡，並保持足夠的健康，能夠跑10公里或攀爬陡峭的山徑，或者至少能夠獨立自主，你想要這樣的生活方式嗎？

專家表示，擁有更長的健康壽命並不意味著你永遠不會生病或罹患慢性病，而是即使發病，也不會對你的晚年造成太大困擾。

以下是專家對於如何健康變老的建議：

1.排解壓力

我們都會為了生活中發生的大小事擔心，但長期處於壓力下會加速衰老。壓力會加劇低度的發炎，這種炎症會損害細胞、影響端粒的長度等。

專家指出，減輕壓力的一個快速方法是採用一種叫做「時間疏離」的觀點轉換。想一想你最大的擔憂，問問自己，這些問題在一周、一個月、一年或幾十年後還會有多重要。今天我們所擔心的事情，過後幾乎總會顯得微不足道。如果每次都能提醒自己這一點，你就能感到一絲解脫。

另一種方式則是進行冥想、寫日記或跑步，都能幫助你進入一種內觀的狀態，能激勵你保持其他有助於減輕壓力的習慣。

2.控制血糖

血液中持續過高的葡萄糖濃度，或經常從高到低再回升的波動，會損害體內的許多細胞，這為糖尿病 和心臟病 等疾病的發展奠定了基礎。隨著時間一長，患有這些疾病會進一步縮短健康壽命。

專家表示，患有心臟病和糖尿病前期高風險的人可能會受益於查看其血糖對單個食物選擇的反應，這可以藉由使用連續血糖監測器來完成。

飲食上，可採行地中海式飲食，富含蔬菜、水果、高品質的脂肪和蛋白質，不僅對整體健康理想，也是控制血糖的最佳方式。如果你沒有這樣的飲食習慣，可以從晚餐前吃一分健康的沙拉開始。

3.規律運動

定期運動能保持肌肉強壯，幫助我們在老年時保持活力，但它對我們的健康壽命有更多益處，包括刺激全身對抗慢性發炎，並控制對細胞有損害的胰島素濃度。

專家指出，除了每周至少150分鐘的運動，像是走路、跑步、游泳還是打網球之外，整天保持活動也是明智的。例如每半小時起身在辦公室走動，或是在坐下看電視前打掃一下廚房，並且盡可能選擇爬樓梯。

此外，某種形式的抗阻訓練，像是舉重或使用阻力帶，都是至關重要的，因為肌肉質量的流失是年長者變虛弱的風險因素之一。

4.留意心臟健康

世界衛生組織WHO指出，全球每年約1800萬人死於心血管疾病，它還讓更多人無法過上積極、充實的生活。因此，預防策略在每個階段都是有益的，無論你的心臟是否完全健康，還是你有高血壓或高膽固醇等心血管警訊，甚至即使你已經心臟病發作過，都是如此。

專家指出，儘管買外食很方便，但當你自己做飯時，你可以控制分量、使用健康的食材，並限制隱藏的糖分和反式脂肪。另外，透過發現新食譜也能讓做飯變有趣。

其次，睡眠是改善健康壽命最重要的事情之一，因為這時候關鍵的組織會得到修復，包括心臟的組織。專家建議，透過保持每天固定的睡眠時間表，建立就寢例行程序來改善你的睡眠衛生，像是包括泡澡、閱讀、冥想和/或寫下你感激的事物。