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居家測試 這些警訊恐是冠心病前兆

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醫師提醒，心臟阻塞就是冠心病，肥胖且缺乏運動的人群是高風險群體，如果不及時治療，恐會阻斷心臟的氧氣供應；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，心臟阻塞就是冠心病，肥胖且缺乏運動的人群是高風險群體，如果不及時治療，恐會阻斷心臟的氧氣供應；示意圖。（圖／123RF）

心臟病是致命殺手，瞬間就可能帶走性命。一位心臟外科醫生揭露了一項不用去醫院體檢、居家就能進行的簡單測試，能幫助初步檢測出這種致命疾病的徵兆。

擁有25年的心臟外科經驗的美國心胸外科醫生倫敦博士（Jeremy London）在TikTok上發布一段影片：「如何在不進行血液檢查、X光或心電圖的情況下，判斷自己是否可能有心臟動脈重要阻塞？答案是你必須學會傾聽自己的身體。」

倫敦博士所提到的心臟阻塞即是冠心病，是由於供應心臟的血液受到減少或阻斷所致。這通常是因為動脈內部堆積了被稱為「斑塊」的脂肪沉積物，導致動脈變窄，限制了重要的血液流通，這種病症會大幅提高心臟病發作和中風的可能性。

倫敦博士介紹一項簡單的測試可以揭示你是否患有這種病症的風險，首先進行一項能提升心率的活動，比如運動或短短幾分鐘的高強度家務勞動，並記錄你所經歷的症狀，接著停止活動並休息，觀察這些症狀是否持續。

如果在活動中感到胸悶、胸痛、呼吸急促，或者有疼痛從胸部延伸到手臂，但在休息時這些症狀立即停止，這即是一個「危險警訊」。倫敦博士指出這可能是心臟前部動脈阻塞的跡象，隨著運動時心率上升，這種阻塞會導致受影響的區域因血管變窄而「缺血」，休息時心率會減慢，血流穩定，症狀也會緩解。

他建議任何遇到這些問題的人都應該尋求醫生的專業建議，進一步檢查。英國國民保健署（NHS）民眾應對任何胸痛保持警惕，若有間歇性出現的胸痛，應盡快就醫。NHS補充，心絞痛通常在10分鐘內消退，但如果疼痛持續超過15分鐘，可能是心臟病發作的徵兆。

由脂肪沉積物導致的動脈變窄是冠心病的主要原因，肥胖且缺乏運動的人群是高風險群體，如果不及時治療，脂肪沉積物可能會脫落並形成血栓，完全阻斷心臟的氧氣供應。

冠心病的早期徵兆之一是胸痛，醫學上稱為心絞痛。輕微的心絞痛感覺可能類似消化不良，但嚴重的心絞痛則會胸部直接的疼痛或緊繃感，並可能擴散至手臂、頸部、下顎、背部和胃部。不是所有冠心病患者都會出現胸痛，應注意其他潛在症狀，例如呼吸急促、頭暈和噁心。

冠心病的治療通常包括生活方式的改變，例如改善飲食和增加運動量，以及服用藥物如他汀類藥物或血液稀釋劑。如果上述方法無效，患者可能需要接受手術來開通或繞過阻塞的動脈。

心臟病 中風 檢測

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