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5步驟防痛風 從生活習慣和飲食著手調整改善

楊佳容／台大醫院家醫科、好心肝診所家醫科醫師
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醫師提醒，一睡醒就痛到不行，應控制高尿酸血症才能減少痛風反覆發作，減少關節損壞的機會；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，一睡醒就痛到不行，應控制高尿酸血症才能減少痛風反覆發作，減少關節損壞的機會；示意圖。（圖／123RF）

「醫師，我這個左腳大拇趾，今天早上一睡醒就痛到不行，痛到我差點連走路都不能走…。」

看著病人紅腫的大拇趾，我忍不住反問病人：「你是不是昨天有去吃大餐呢？還是有喝啤酒？這看起來是痛風發作了。」

痛風是一種由體內尿酸聚積所引起的疾病，常見於中年男性和停經後女性。但由於現代人生活水平普遍提高，發作的年齡層也愈來愈年輕。

痛風是一種常見但容易被忽視的代謝性疾病，主要因為血液中尿酸濃度過高，在關節中形成結晶，導致急性炎症反應，引起劇烈疼痛和腫脹。

尿酸是普林（嘌呤）分解的產物，而嘌呤是構成核酸（DNA、RNA）的原料。一般而言，體內的尿酸約三分之一是來自飲食，另外的三分之二是來自身體內細胞新陳代謝產生。

痛風常見的誘發因素，包括高普林食物攝入過多、經常喝含糖飲料、水分攝取不夠、肥胖、酗酒、壓力等。痛風發作時，患者常在夜間或凌晨感到關節劇烈疼痛而痛醒，好發於血液循環末梢，如：腳趾、腳踝等部位。急性期的疼痛雖可自行緩解，但若不加以控制，部分患者會反覆發作形成「痛風石」，可能導致關節損害變形，以及沉積在腎臟影響腎功能。

在痛風發作期間，患者多半會及時就醫，因為實在是太痛了，但痛風來去如風，急性疼痛很快就緩解了，患者反而容易輕忽後續的控制。事實上，好好地控制高尿酸血症，才能減少痛風反覆發作、減少關節損壞的機會。

有效的預防與管理痛風，需從生活習慣和飲食著手調整改善。

1.控制體重及腰圍，避免過度肥胖

2.飲食應避免高普林食物，如內臟、海鮮、紅肉等，也應避免喝酒及含糖飲料

3.多吃蔬菜、水果、乳製品等

4.維持每日飲水量充足，以促進尿酸排出

5.規律運動有助於控制體重，還能改善心血管健康

食物對痛風及高尿酸血症病人的影響 資料來源／台灣痛風與高尿酸血症2016診治指引...
食物對痛風及高尿酸血症病人的影響 資料來源／台灣痛風與高尿酸血症2016診治指引、楊佳容整理

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