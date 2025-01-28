低頭族頸痛上身 4大症狀2招預防 「姿勢」最關鍵

長期固定姿勢傷頸椎，長時間伏案的上班族、使用電腦螢幕、繪圖工作者更應注意保養；示意圖。（圖／123RF）

隨著電子產品的普及，頸部疼痛的發病率逐年上升，且有年輕化的趨勢。雖然大多數頸部疼痛會自動緩解，但全球有超過3分之1的人面臨持續3個月以上的頸部疼痛，嚴重影響生活品質。台灣振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，頸部疼痛大部份是頸部肌肉扭傷引起的，也有一部份是頸椎結構退化所造成的症狀。

頸痛常見症狀 如何治療

關於頸部疼痛，鐘子超指出，急性頸部疼痛通常由肌肉扭傷或肌腱損傷造成，可能源於外力衝擊或不當姿勢（如落枕）。輕微拉傷在數天內可自癒，通過冷熱敷、藥物及物理治療可緩解。若疼痛持續超過兩周，需進一步檢查。至於慢性頸部疼痛則有以下幾種情況：

1.頸部合併肩膀或手臂疼痛：可能因頸椎間盤突出或神經孔狹窄引起，症狀可能突然或逐漸惡化。通常採取保守療法，如藥物和物理治療，若無改善可考慮手術。

2.姿勢不良造成疼痛：常由頸椎退化引起，會隨時間惡化，但大部分病患可用保守療法處理。

3.晨起或夜間疼痛：可能與頸椎關節 退化有關，加上睡眠時姿勢不良或早起受寒，可能造成疼痛，60歲以上的長者較常發生，適合採用保守治療。

4.合併肢體不適：如疼痛延伸至上臂並伴隨活動不便，需檢查頸椎脊髓神經是否受壓。這類疼痛通常進展緩慢，保守療法有效，但在必要時可考慮手術。

針對頸椎退化性關節炎引起的疼痛，首選保守治療，包括熱敷、止痛藥和物理治療。若經藥物或物理治療3個月以上，仍無法改善神經症狀或持續性神經功能喪失，疼痛明顯加劇，醫師會建議進行手術治療，而手術方法又可分為前方和後方開刀。

鐘子超說明，前方開刀適用於頸椎間盤突出、骨刺壓迫等，手術方式包括前融合術、椎間盤切除術、骨釘骨板固定或是人工椎間盤植入等，優點是傷口較小，恢復快。後方開刀則適用於後方病灶，例如黃韌帶鈣化、關節老化，或是有問題的頸椎節數超過3節以上時，就可以考慮由後方來處理。手術的方式則包括椎板切除術、椎板整型術、後融合術併骨釘骨板固定等，能達到更大減壓效果，但傷口較大，恢復期較長。

針對容易頸部疼痛的高危險工作族群，包括長時間伏案的上班族、使用電腦螢幕、繪圖工作者等等，鐘子超坦言，由於這些職業工作者長時間固定姿勢且容易過度使用頸椎，造成職業傷害，務必要特別留意頸部的健康保養。

避免姿勢不良 要多運動

高危險族群該如何預防頸部疼痛？鐘子超提出兩點建議：

首先請避免不良姿勢，通常是指人體頸部前屈超過20度或後仰超過5度，或過度扭轉的姿勢。另外，也要避免頸、肩部長期固定姿勢，因為頸部肌肉會一直處於緊繃的狀態，而影響局部的血液循環，讓頸、肩部的肌肉容易疲勞。

其次請養成固定的運動習慣，運動可以強化肌力、改善體能、增進呼吸功能、 促進血液循環、增加骨質密度、增進睡眠品質並紓解壓力。運動的選擇以全身性的有氧運動為佳，依照個人的身體狀況選擇散步、快走、游泳、 跑步等。

最後，鐘子超提醒大家，雖然慢性頸部疼痛多數會逐漸緩解，但是若頸部疼痛出現神經學症狀，如手腳無力或感覺喪失或持續疼痛伴隨食欲不振、體重減輕、噁心等，請盡快諮詢專科醫師，進一步就醫檢查，以釐清疼痛原因並正確治療。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65634)