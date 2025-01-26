我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者：結論跳太快

世界新聞網
有研究指出，起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義；示意圖。(圖／123RF)
有研究指出，起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義；示意圖。(圖／123RF)

Verywell Health報導，一項新的研究指起司和降低睡眠呼吸中止症有關聯，但西雅圖的營養師、美國飲食協會發言人普蘭奈爾斯（Angel Planells）說，睡眠呼吸中止症不會因為吃起司而痊癒，相關理論還需要更多實驗證實，更呼籲不要把起司當助眠劑。

該研究表示，起司會影響身體內稱為「生物標記」（biomarker）的特定荷爾蒙和化合物，也就是和睡眠呼吸中止症有關的尿素（urea）和睪酮（testosterone），而美國有超過3000萬人有睡眠呼吸中止症，該研究認為飲食也是改善睡眠和生活品質的工具之一，但該研究並未指明哪種起司以及多少攝取量會有最好的效果。

普蘭奈爾斯說，睡眠呼吸中止症患者不該因此有「若我去買一塊切達起司，我的睡眠呼吸中止症就會痊癒」這種想法，因為情況遠比這更複雜。

該研究的作者也承認研究的不足之處，指出研究對象只有歐洲人，另外還有其他會影響吃起司和睡眠關係的生物標記也沒有被納入研究，因此有睡眠醫學專家表示，不該從此結論推導至「起司是助眠劑」這種結論。

若想睡得更好，很多研究顯示乳製品能幫助提升睡眠品質，一份2018年針對因心臟疾病住院的病患所做的研究顯示，加了蜂蜜的牛奶能提升病患的睡眠品質，一份2014年的研究顯示，乳製品和運動讓年長者容易入眠。

哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Irving Medical Center）良好睡眠及晝夜節律研究中心主任聖昂日（Marie-Pierre St-Onge）說，乳製品能用很多方式提供幫助睡眠的營養，作用也和其他食物不同。

聖昂日說，乳製品有乳糖，可以提升人體吸收色胺酸（Tryptophan），比其他含有色胺酸的食物在影響褪黑激素上效果更好。

但若對牛奶有乳糖不耐、過敏或是單純不喜歡喝，也不用因為想睡更好就逼自己喝牛奶，還有其他富含色胺酸的食物可以讓神經系統放鬆，例如菠菜、杏仁、香蕉和黑巧克力。

牛奶 哥倫比亞大學 西雅圖

上一則

起床時、早餐後做2件事 醫：有益心臟健康

延伸閱讀

用AI機器人寫法庭意見 史丹福教授毀英名

用AI機器人寫法庭意見 史丹福教授毀英名
吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者更推薦其他助眠食物

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者更推薦其他助眠食物
克羅埃西亞大選決選 出口民調：現任總統壓倒性勝出

克羅埃西亞大選決選 出口民調：現任總統壓倒性勝出
共和黨議員配合川普 提重新購買巴拿馬運河法案

共和黨議員配合川普 提重新購買巴拿馬運河法案

熱門新聞

總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
95歲的林姓老翁（中），經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤，彰基教學部代理主任黃稚雯表示，定期追蹤與早期治療，對維護長者健康至關重要。（彰基提供）

95歲老翁靠這招戰勝肝癌 還霸氣說：到100歲也不驚

2025-01-21 17:36
飯後可以馬上喝茶嗎？示意圖。（取材自pexels.com@freestocks.org）

飯後不能做什麼？ 醫師破解「都市傳說」迷思

2025-01-22 19:58
胃食道逆流的示意圖。（苗栗縣衛生局提供）

胃食道逆流已成常見疾病 苗栗衛生局解析4大類藥物作用

2025-01-18 17:08
走路維持體能時姿勢很關鍵。戶外休閒示意圖。(路透)

老年維持體力不只要運動 走路姿勢正確才更有品質

2025-01-19 21:25
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀。示意圖。（123RF）

冬季食物不放冰箱將滋生微生物 毒物醫：7至60℃環境都危險

2025-01-21 04:19

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模