吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者：結論跳太快

有研究指出，起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義；示意圖。(圖／123RF)

Verywell Health報導，一項新的研究指起司和降低睡眠呼吸中止症有關聯，但西雅圖 的營養師、美國飲食協會發言人普蘭奈爾斯（Angel Planells）說，睡眠呼吸中止症不會因為吃起司而痊癒，相關理論還需要更多實驗證實，更呼籲不要把起司當助眠劑。

該研究表示，起司會影響身體內稱為「生物標記」（biomarker）的特定荷爾蒙和化合物，也就是和睡眠呼吸中止症有關的尿素（urea）和睪酮（testosterone），而美國有超過3000萬人有睡眠呼吸中止症，該研究認為飲食也是改善睡眠和生活品質的工具之一，但該研究並未指明哪種起司以及多少攝取量會有最好的效果。

普蘭奈爾斯說，睡眠呼吸中止症患者不該因此有「若我去買一塊切達起司，我的睡眠呼吸中止症就會痊癒」這種想法，因為情況遠比這更複雜。

該研究的作者也承認研究的不足之處，指出研究對象只有歐洲人，另外還有其他會影響吃起司和睡眠關係的生物標記也沒有被納入研究，因此有睡眠醫學專家表示，不該從此結論推導至「起司是助眠劑」這種結論。

若想睡得更好，很多研究顯示乳製品能幫助提升睡眠品質，一份2018年針對因心臟疾病住院的病患所做的研究顯示，加了蜂蜜的牛奶 能提升病患的睡眠品質，一份2014年的研究顯示，乳製品和運動讓年長者容易入眠。

哥倫比亞大學 醫學中心（Columbia University Irving Medical Center）良好睡眠及晝夜節律研究中心主任聖昂日（Marie-Pierre St-Onge）說，乳製品能用很多方式提供幫助睡眠的營養，作用也和其他食物不同。

聖昂日說，乳製品有乳糖，可以提升人體吸收色胺酸（Tryptophan），比其他含有色胺酸的食物在影響褪黑激素上效果更好。

但若對牛奶有乳糖不耐、過敏或是單純不喜歡喝，也不用因為想睡更好就逼自己喝牛奶，還有其他富含色胺酸的食物可以讓神經系統放鬆，例如菠菜、杏仁、香蕉和黑巧克力。