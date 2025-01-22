老花眼雷射手術可改善 滿意度因人而異

老花雷射術後要學習適應，才能達到一定視力。（圖/123RF）

近視眼和老花眼都令人困擾，幸好醫學科技進步有了改善的方法。以台灣為例，全面開放醫療院所合法操作近視雷射手術已經25年，幫助很多「四眼田雞」重新明眸看世界；老花眼雷射則因近年有藝人、名人手術，吸引不少「壯世代」嘗試，希望也從此擺脫老花眼鏡。

眼睛是人體精細器官，術後成果為個人主觀感受，無論近視眼或老花眼的雷射總有不同評價。截至目前，醫界得到患者的反饋，近視眼雷射效果滿意度遠高於老花眼雷射，令許多有意做老花眼雷射的民眾猶豫躊躇。

台灣彰化基督教醫院眼科部主任張丞賢指出，近視與老花生成原理不同。簡單的說，近視通常是用眼過度，眼軸拉長後，看遠方景物的焦點落在視網膜前面，形成模糊影像；而老花眼是因老化使睫狀肌鬆弛，水晶體失去彈性，眼睛調節功能下降，近距離看物體時變得困難。

沒解決睫狀肌老化問題

近視眼雷射以汽化角膜厚度達到減少近視度數，術後可測出準確的矯正度數；老花眼是設定雷射系統，利用大腦會自動融合影像的功能，做出視覺上景深拉長的效果，增加看近的視力，但不影響看遠清晰度，實際上沒有改善睫狀肌鬆弛等老化症狀，因景深拉長的效果每個人感受不同，有的患者覺得差不多就行了，有的要看清楚很小的字才滿意，所以較難測出術後品質。

彰化秀傳醫院眼科部主任趙世鈞表示，老花眼雷射療程大致分為兩種術式，一是Monovision單眼融像，另一種是單眼融像及景深加強，單眼融像可將優勢眼或慣用眼的度數歸零，專門用來看遠，另一隻非優勢眼或非慣用眼則保留大約50至100度的度數，負責看近，當術後兩眼視差過大，可能較難適應。

趙世鈞說，一般來說，老花雷射並不是恢復睫狀肌和水晶體的彈性，僅利用光學效應讓大腦感覺看近不眼花，如果老花度數隨著年齡超過手術設計的範疇，看近還是有可能吃力，建議戴眼鏡輔助。

想再加強看近視力，做第二次雷射不是不行，但可能會產生視差加大、導致大腦融像無法成功、頭暈無法聚焦。此外，手術二修設計的精準度也會影響結果好壞，且再次手術時的年齡，可能已到達白內障的好發年紀，看遠看近不再只是老花度數問題，很可能是白內障導致。

至於老花雷射會不會像近視雷射有乾眼、眩光、夜視下降、眼睛容易疲勞等副作用？張丞賢表示，任何手術都存在副作用與優缺點，老花雷射術後要學習適應，才能達到一定視力，有的病人不見得能適應，所以術前一定要與專業醫師審慎評估與討論。

誰不適合做老花眼雷射？

1.有眼疾者必須先治療

彰化秀傳醫院眼科部醫師陳弘誌說，如果眼睛已存在嚴重的乾眼症、青光眼、黃斑部病變或白內障等影響視力的疾病，醫師通常會建議優先治療這些問題，再考慮手術，因為良好的視力是建立在健康眼睛的基礎上。

2.有些人的角膜不適合手術

角膜平整度與厚度對角膜雷射患者很重要，若存在「圓錐角膜」這種角膜凸起的疾病，不適合雷射；如果夜間瞳孔放大超過雷射手術的安全光學範圍，可能會導致術後出現眩光等問題，也不建議雷射手術。

3.懷孕或哺乳中的婦女

懷孕或哺乳中的婦女因荷爾蒙變化，可能會影響角膜的厚度和屈光，在此期間接受雷射手術，檢查出的數據可能不準確，術後的視力品質也可能不理想。

4.白內障優先考慮置換水晶體

陳弘誌表示，近年來老花人工水晶體推陳出新，已出現白內障且有近距離視物需求的患者，建議接受白內障手術後植入人工水晶體來矯正老花。現在老花人工水晶體大致分為多焦點及延焦段，主要功能大多主打可以看遠又看近，有需求的民眾可請教專業醫師，作妥善的治療安排。