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側睡會讓肩膀痛? 專家來解答：4種疾病可能加劇疼痛

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研究表明，側睡有讓肩膀受傷的風險；示意圖。(圖／123RF)
研究表明，側睡有讓肩膀受傷的風險；示意圖。(圖／123RF)

睡覺的時候你是仰睡還是側睡？側睡可能是很多人習慣的睡姿，其好處包括可以保持呼吸道暢通，減少打鼾和睡眠呼吸中止症的症狀。它還能將脊椎保持在中立位置，並可能減少胃酸逆流等問題。

不過，你可能會因為側睡而感到肩膀疼痛，因為你在睡覺時將重量壓在一側肩膀上好幾個小時。

一般認為，側睡會對下方的肩膀施加長時間的壓力，這可能會導致該肩膀僵硬、痠痛和不適。

一些小型研究表明，側睡和肩膀疼痛之間可能有關聯，側睡有更高的肩膀受傷風險。

儘管許多人將肩膀疼痛和痠痛歸因於側睡，但專家指出你的睡姿不太可能是這種疼痛的根本原因。

通常側睡不會引起肩膀疼痛，但它可能會加劇症狀。如果你的肩膀先前有以下任何問題，肩袖和肩關節上的壓力增加可能會使這些問題惡化並引起疼痛。

1.肩部滑囊炎

專家表示，肩部滑囊炎相當常見，當肩部滑囊受到刺激時，就會引起腫脹和疼痛。側睡則會對肩膀施加更多壓力，可能會加重滑囊炎的症狀。

2.旋轉肌袖症候群

專家指出，當肩袖肌腱發炎（稱為肌腱炎）或部分或完全撕裂時，可能會發生肩袖損傷。睡在受影響的那側可能會加重肩袖損傷的症狀，包括鈍痛或痠痛以及肩膀活動範圍縮小。

3.肩周炎

肩周炎又稱為沾黏性肩關節囊炎，其症狀是肩膀僵硬、疼痛和活動範圍縮小。專家表示，如果你有肩膀僵硬的問題，可能無法在受影響的一側入睡。

4.退化性肩關節炎

在退化性肩關節炎中，軟骨的流失會導致活動範圍減少、關節發出摩擦或咔嚓聲、僵硬和疼痛。專家表示，少了軟骨緩衝骨骼，導致肩關節承受的壓力增加，因此側睡時常常會感到肩膀疼痛加劇。

★4方法 避免或緩解疼痛

如果側睡會引起肩膀疼痛，可以嘗試一些方法來避免或緩解這種疼痛。

1.改變睡姿

調整睡姿，換到另一側或背部睡覺，可能有助於減輕疼痛肩膀上的壓力。

2.使用枕頭

多數人在睡覺時會改變姿勢，若你擔心會滾到疼痛的肩膀，可以將枕頭放置在一個能防止你壓到的位置。

3.鍛鍊肩膀

溫和的肩膀運動和伸展運動對於緩解肩膀疼痛非常有幫助，這些運動不僅能增強你的活動範圍和靈活性，還能幫助減少肩膀的發炎。

4.使用非處方止痛藥

可嘗試在睡前服用非處方止痛藥，例如布洛芬或對乙醯胺酚。

不過專家也提醒，如果你經常在側睡後或一般情況下感到肩膀疼痛，應該就醫檢查有無上述病症。

研究表明，側睡有讓肩膀受傷的風險；示意圖。(本報資料照片)
研究表明，側睡有讓肩膀受傷的風險；示意圖。(本報資料照片)

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