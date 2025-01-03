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公共衛生署長：酒精飲料應加註致癌警語

記者顏伶如／即時報導
喝酒可能導致罹患癌症風險提高，酒精飲用量建議指南也應該重新檢討。圖／123RF
喝酒可能導致罹患癌症風險提高，酒精飲用量建議指南也應該重新檢討。圖／123RF

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)3日指出，酒精飲料包裝上的警語應該更新，加入致癌風險警告說明「喝酒越多罹癌風險也越高。」他指出，每天只喝酒一杯或幾杯，癌症風險就開始增加。

莫西在「公共衛生署長公告」當中同時表示，喝酒可能導致罹患癌症風險提高，酒精飲用量建議指南也應該重新檢討。

莫西指出，喝酒是美國排名第三的可預防癌症致病原因，平均每年造成10萬個癌症病例以及2萬個死亡案例。

莫西在社群網站X發文寫道，酒精飲用量增加提高了酒精相關癌症的風險，但只有45%美國民眾知道喝酒導致癌症風險提高的事實。

華盛頓郵報3日分析，健康警語的任何更改都必須經由國會通過，即將於1月20日宣誓就職的總統當選人川普，日前宣布提名珍妮特·內謝瓦(Janette Nesheiwat)出任公共衛生署長。內謝瓦是家醫科醫師及急診醫師出身，曾經擔任福斯新聞網(Fox News)評論員。

莫西表示，酒精飲料目前警語從1988年以來不曾更新。目前酒精飲料警語寫道，懷孕期間應該避免飲酒，酒精對開車、機械操作可能造成影響。

他指出，證據顯示，例如乳癌、口腔癌、喉癌等特定癌症，每天喝酒一杯或少量幾杯，致癌風險就開始增加。

「公共衛生署長公告」(Surgeon General's Advisories)是呼籲美國民眾對緊急公共健康議題提高警覺的聲明，為民眾提供如何解決問題的建議。公共衛生署長只對需要全國民眾立即注意並採取行動的重大公共健康挑戰發布公告。

過去曾經發布「公共衛生署長公告」的議題包括青少年心理健康問題、與健康有關的錯誤信息、成癮症及藥物誤用、使用菸草。

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