乾燥症不只眼乾 延誤診治恐影響心肺腎…

醫師提醒， 乾燥症是一種慢性的自體免疫疾病，常因初期症狀不明顯而被忽視，如果出現眼睛乾澀、關節痠痛、甚至半夜因口渴頻繁起床飲水，症狀持續超過3個月，應盡速就診；示意圖。（圖／123RF）

45歲的林小姐是一名合唱團成員，在一次發燒感染後，她感到體力大不如前且頻繁乾咳、練唱時也感到氣不足，肺活量明顯下降。經就診，診斷出有間質性肺病變，隨後轉診至風濕免疫科陳瓏方醫師進一步檢查，最終確診為乾燥症。經過半年治療，她的肺功能完全恢復。

乾燥症的學名為修格蘭氏症候群（Sjögren's syndrome），是一種慢性的自體免疫疾病，常因初期症狀不明顯而被忽視。台北市立萬芳醫院醫師陳瓏方指出，口乾、眼乾是最常見的表現，但部分病人可能伴隨皮膚乾燥、關節 酸痛、疲倦等症狀，更嚴重的病人甚至可能影響到心臟、肺臟、腎臟或神經系統等重要器官。她形容這種疾病如同「溫水煮青蛙」，容易讓病人忽略早期異常情況，延誤診斷與治療。

乾燥症的確切成因尚未完全明確，醫學上認為其發生與先天性遺傳及後天環境因素息息相關，且常與其他自體免疫疾病並存，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等。根據統計，女性罹患乾燥症的機率遠高於男性，發病年齡主要集中在40至60歲之間。

陳瓏方提醒，乾燥症相關的自體免疫抗體 anti-SSA （Ro）與anti-SSB（La），可能會透過胎盤影響胎兒健康，嚴重時甚至導致胎兒先天性心臟傳導阻滯或新生兒紅斑性狼瘡等問題。因此，若病人有生育計畫，務必積極與專業醫師配合治療，以確保母嬰健康。

陳瓏方進一步指出，乾燥症的診斷需經過謹慎排除其他潛在原因，包括藥物副作用、過敏反應、感染、糖尿病等因素。如果出現眼睛乾澀、關節痠痛、皮膚對光敏感，或是嘴巴乾燥到進食時需要水協助吞嚥，甚至半夜因口渴頻繁起床飲水，且症狀持續超過三個月，應盡速前往「風濕免疫內科」就診，接受專業評估，以免病情進一步惡化。

雖然乾燥症是一種慢性疾病，但並非無法控制，只要及早發現、積極治療，並定期進行專業追蹤，大多數病人都能有效控制病情，維持良好的生活品質，重拾健康與自信的人生。

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