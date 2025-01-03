我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

中醫5招 幫助失智長者穿脫衣

記者林則澄
幫助長輩穿衣，照顧者可適時以動作輔助，或衣物加上黏扣帶等設計。（圖／123RF）
幫助長輩穿衣，照顧者可適時以動作輔助，或衣物加上黏扣帶等設計。（圖／123RF）

穿衣、脫衣，在特定場合展現得體穿搭，對多數人來講輕而易舉，卻是失智症或身心失能長者的挑戰。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，可透過經絡按摩、飲食調整、耳穴敷貼、動作輔助、替代穿著設計等方式，幫助長者在日常生活中提升信心與生活品質。

林舜穀說，失智症患者大腦功能退化，可能導致溫度感知異常，對冷暖感覺減弱，覺得寒冷無害；記憶力衰退，忘記家屬的提醒與天氣變化的事實；判斷力下降，無法意識到寒冷會帶來的健康風險；活動受限或不適感，如關節僵硬，穿衣過程感到痛苦，導致抗拒心理。

林舜穀說，照顧者此時應耐心引導，嘗試在舒緩的氛圍中幫助長者穿衣，避免命令式語氣，也可選擇方便穿脫的衣物，如寬鬆柔軟的保暖衣物，減少長者不適感，並可營造溫暖環境，像保持室內溫度適宜，減少長者脫衣的衝動，及搭配輕便的多層次穿搭，讓長者感覺自在又保暖。

此外，有的長者可能在衣櫃前徘徊許久，拿出衣物後又忘記自己想穿什麼，甚至參加喜宴時想穿睡衣，或在家休息卻穿著正式服裝。林舜穀建議，可從經絡按摩、飲食調整、耳穴敷貼，及照顧者適時的動作輔助，或衣物加上替代穿著設計，幫助長者在日常生活中重拾信心與生活品質，融入家庭與社會活動。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，可按摩陽白穴、上星穴、角孫穴、...
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，可按摩陽白穴、上星穴、角孫穴、顱息穴，或以耳穴敷貼刺激肩點與肘點，幫助失智症長者提升生活品質。（圖／林舜穀提供）

1經絡按摩：可以按摩位於前額的陽白穴、頭部上星穴，還有位於頭部兩側的角孫穴、顱息穴等，有助改善記憶。

2藥食同源：枸杞具補肝腎與明目功效，可泡茶或加入湯品中食用，對視力下降長者有益。

3耳穴敷貼：透過刺激耳朵的穴位「肩點」與「肘點」，幫助活絡肩部與上肢。

4動作輔助：穿衣時，協助將長者雙手套入袖子，再套過頭部；脫衣時，從腰部向上捲，最後脫下袖子與頭部，簡化動作順序讓過程順暢，減少挫折感。

5替代穿著設計：扣子改為黏扣帶或用拉鍊式衣物，以運動內衣替代傳統內衣，減少操作困難。

穿搭 關節

上一則

高度近視+飛蚊、閃光、黑影 50歲查出視網膜剝離

下一則

英國研究：每吸1支菸 壽命平均縮短20分鐘

延伸閱讀

冬季溫補當心中藥材「含鉀量高」 中醫師：避免飲湯汁

冬季溫補當心中藥材「含鉀量高」 中醫師：避免飲湯汁
過節猛喝熱紅酒恐引急性胃炎 中醫師推「2物」製羹食用緩解

過節猛喝熱紅酒恐引急性胃炎 中醫師推「2物」製羹食用緩解
疾病、老化導致行走困難 中醫師教按4穴位、吃1物緩解

疾病、老化導致行走困難 中醫師教按4穴位、吃1物緩解
遠離被窩暖身法 中醫師推做抬手抬腳運動、按摩2穴位

遠離被窩暖身法 中醫師推做抬手抬腳運動、按摩2穴位

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

恐致癌 營養師呼籲「5種」食物別放冰箱冷藏

2024-12-20 18:51
柑橘類常被認為是涼性食物，不少人會認為生病應該避免，小兒科醫師李尚謙發文說真相。示意圖。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

感冒吃柑橘「太涼」？醫揭真相 再推5食物能促進免疫力

2024-12-26 19:56
醫師提醒，喝豆漿有調節血脂和控制血糖等好處，但腸胃不好、腎功能不好的人都要少喝。；示意圖。（圖／123RF）

喝豆漿好處多 除了腸胃差 這3種人也要少喝

2024-12-30 01:05
醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動腦保健

2024-12-27 19:57
寒流來襲氣溫劇烈變化，室內外都要注意保暖，避免引發心血管疾病急性發作。（本報資料照片）

冷氣團接連報到 譚敦慈強烈建議洗澡前這動作不可少

2025-01-02 05:22

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣