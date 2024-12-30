症狀類似腸胃或內科病 「喬布斯病」難察覺

醫師提醒，長在胰臟的神經內分泌腫瘤屬於罕見癌症，早期發現對於治療效果至關重要；示意圖。(圖／123RF)

許多人都聽過，蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)是因胰臟癌併發肝轉移而死亡，其實，他罹患的是長在胰臟的神經內分泌腫瘤 （Neuroendocrine tumors，NET），這疾病因此被稱為「喬布斯病」。醫師表示，神經內分泌腫瘤最常見於腸胃道、胰臟、肺，因症狀相似腸胃病或一般內科疾病，民眾難以察覺。

神經內分泌腫瘤屬於罕見的癌症 ，近年來，醫學診斷技術進步，台灣高雄長庚血液腫瘤科主任陳彥仰說，以台灣為例，目前每年新增約1400位患者；自1996年以來顯著增加，平均每10萬人0.244例增加到2015年的3.162例，成長約13倍。其患者以40至60歲族群居多，比一般癌症的年齡還要輕一些，罹病原因跟家族史、遺傳、帶有特定基因突變相關。

高雄長庚核子醫學部主治醫師張雁翔表示，神經內分泌腫瘤過去又稱「類癌」，因為細胞型態無法由單純的病理切片判斷是良性或惡性，外表看起很「和善」，以為沒有侵襲性。神經內分泌腫瘤有癌化、惡性的傾向，雖然生長速度緩慢，但等到發生轉移或出現癌症症狀時，通常為時已晚，錯過黃金治療期。

張雁翔指出，神經內分泌腫瘤可能發生在全身各部位，以腸胃道最多，其次為肺部，再來是胰臟；也可能長在腎臟、乳房、子宮、口腔、甲狀腺......因較常發生在消化及呼吸系統，所以會產生咳嗽、氣喘、腹瀉、腹痛及臉紅、盜汗、熱潮紅等症狀，有些女性會以為是更年期到了，忽略身體發出的警訊。

神經內分泌腫瘤的病情變化多端、診治不易，從診斷到治療，需要跨科別的團隊合作，包括腸胃科、內分泌科、腫瘤科、放射科、病理科等，共同討論最適合的治療選擇。張雁翔說，醫療方式包括手術、化療、標靶治療、精準放射標靶療法等，新型療法可針對特定癌細胞 發揮治療效果，延長患者存活率。

陳彥仰提醒，神經內分泌腫瘤發生率逐年上升，早期發現對於治療效果至關重要，有近六成的病患是透過健康檢查發現罹患神經內分泌腫瘤；民眾若出現腸胃道或胰臟相關的症狀，應留意並盡速就醫。局部性未轉移的神經內分泌瘤，及早手術切除，五年存活率可達60%到90%。