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婦常吃山梔子成藥、右下腹痛 罕見腸系膜靜脈血管硬化症

劉星君
屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒，長期反覆腹痛，應及早就醫以獲正確診斷。(圖／台灣屏基提供)
屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒，長期反覆腹痛，應及早就醫以獲正確診斷。(圖／台灣屏基提供)

右下腹痛是闌尾炎？台灣屏東基督教醫院（以下簡稱「屏基」）發現兩例罕見腸系膜靜脈血管硬化症，症狀都是右下腹痛，均為50多歲女性。其中一人反覆疼痛四年，另名因婦科疾病服用含山梔子（Geniposide）成藥21年。文獻指，腸系膜靜脈硬化症與長期服用山梔子製劑有顯著相關性。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉將此特殊病例治療論文發表在「英國醫院醫學雜誌」（British Journal of Hospital Medicine）及「土耳其胃腸科期刊」（Turkish Journal of Gastroenterology）。

屏基指出，第一位59歲女性，長期反覆出現腹痛、腹瀉及體重下降，此次因急性右下腹痛到屏基急診就醫。病患並無發燒，血液檢查亦未顯示白血球增多或發炎指數升高，血液檢驗正常、理學檢查也正常。

住院後，醫師在腹部X光片中發現針狀鈣化（Thread-like Calcifications），進一步電腦斷層檢查則顯示右下腹近端升結腸有腫脹及蛇紋狀鈣化（Serpentine Calcifications）。這些影像學特徵確認腸系膜靜脈硬化的診斷。該疾病推測與腸系膜靜脈內膜的慢性發炎增生導致硬化有關，進而阻礙靜脈血液回流，導致缺血性腸炎。

藍色箭頭所指為腸系膜靜脈硬化病患的腹部X光上呈針狀鈣化的表現。(圖／台灣屏基提供...
藍色箭頭所指為腸系膜靜脈硬化病患的腹部X光上呈針狀鈣化的表現。(圖／台灣屏基提供)

電腦斷層顯示升結腸黏膜有腫脹（白色箭頭）並伴有蛇紋狀鈣化（藍色箭頭）。(圖／台灣...
電腦斷層顯示升結腸黏膜有腫脹（白色箭頭）並伴有蛇紋狀鈣化（藍色箭頭）。(圖／台灣屏基提供)

屏基指出，第二例為58歲女性，急性右下腹痛持續一周到屏基急診，血液及影像檢查結果與第一位病患相似，內視鏡檢查發現，腸黏膜顏色有些青紫。

屏基指出，第二病例的特殊之處，患者因婦科疾病長期服用含山梔子成藥長達21年，計算累計服用劑量達2110克。文獻指出，梔子的主要成分梔子苷在腸道水解轉化，與氨基酸交叉鏈接後變成藍色，使腸系膜靜脈硬化病人的腸黏膜呈青紫色。

腸黏膜呈現青紫色。(圖／台灣屏基提供)
腸黏膜呈現青紫色。(圖／台灣屏基提供)

屏基指出，腸系膜靜脈硬化是少見的疾病，臨床上，以慢性腹痛或腹瀉表現，診斷上經常被延誤。右側大腸是最常發生的部位，確定診斷主要依據在腹部X光片上看到腸系膜靜脈針狀鈣化，因為鈣化影響營養吸收，使病人營養不良，有過瘦、貧血等問題。此病目前雖無特效藥可治療，但給予正確診斷可減少病患不必要檢查，大部分病患藥物治療症狀都會獲得改善，僅有極少數重症患者需手術切除缺血壞死的腸段。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒，若長期反覆腹痛，應及早就醫以獲正確診斷。此外，長期服用成藥的病患也應與醫師討論藥物成分，以了解其是否可能影響人體、會有哪些副作用，評估對健康潛在影響。

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