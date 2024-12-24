罹蠕形蟎蟲症 40歲女臉部脫屑、反覆長紅斑

醫師提醒，皮膚不穩反覆紅腫，可能是蠕形蟎蟲增生作怪；示意圖。（取材自NOW健康）

40歲的姜小姐長期被臉部反覆紅疹和皮膚粗糙困擾，原以為只是過敏，怎料問題竟出在皮膚上的蠕形蟎蟲！近一年來，姜小姐臉上出現紅斑和脫屑，不僅沒因為加強保濕和藥膏改善，鼻翼、臉頰處反而越來越嚴重，經醫師檢查，確診為蠕形蟎蟲症。

近一年來，姜小姐臉上出現紅斑和脫屑，不僅沒因為加強保濕和藥膏改善，鼻翼、臉頰處反而越來越嚴重，經台灣衛福部台北醫院皮膚科吳家華吳家華醫師表示，病人的工作壓力大、長期熬夜、作息紊亂，且長期反覆使用類固醇藥膏破壞皮膚屏障，造成蠕形蟎蟲增生，經顯微檢查臉部皮膚泛紅處的蠕形蟎蟲密度增加。透過改用抗蠕形蟎蟲藥物治療與調整生活作息與清潔護膚習慣，減少蠕形蟎蟲數量，皮膚狀況重新回到穩定的平衡，症狀終於逐漸好轉。

吳家華醫師說明，新生兒的皮膚不帶有蠕形蟎蟲，多數人都是因與他人接觸而得到蠕形蟎蟲，當蠕形蟎蟲共生於人體皮膚後會存在於皮膚的毛囊及皮脂腺中，特別是臉部、頭部皮膚。牠們利用人類的皮脂生存，正常情況時會與皮膚達成平衡關係，當皮膚環境改變、不適當清潔與保養、免疫力 失調、長期使用類固醇或免疫抑制劑，都會導致平衡機制被破壞，進而造成蠕形蟎蟲增生，引發皮膚發炎等一系列症狀。

蠕形蟎蟲症引發的症狀包含毛孔粗大伴隨粗糙脫屑、紅斑、丘疹、膿皰，皮膚敏感、溼疹樣變化，可能伴隨著搔癢、灼熱的感覺，其中以毛孔粗大伴隨粗糙脫屑的「毛孔性糠疹」是最常見的形態，皮膚會有砂紙、橘皮樣的變化；有些症狀容易被誤以為是毛囊炎、溼疹，若自行使用一般藥膏，不僅無法殺死蠕形蟎蟲，還可能致使症狀惡化，建議若有上述狀況，應盡早就醫，由皮膚科專科醫師依據臨床經驗，輔以顯微鏡檢查幫助確診。（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65204）