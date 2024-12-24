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靜脈曲張泡湯、洗熱水澡 恐加重蜘蛛網擴張

廖靜清
靜脈曲張可穿戴醫療用彈性襪，協助腿部靜脈的血液回流至心臟。（圖／123RF）
靜脈曲張可穿戴醫療用彈性襪，協助腿部靜脈的血液回流至心臟。（圖／123RF）

天氣冷，讓人窩在沙發上不想動，台灣桃園長庚醫院皮膚科主任張學倫說，冬天血液循環較差，久坐會讓腿部血管明顯凸起，引起靜脈曲張。他提醒，這種血管病症患者，如果泡溫泉、洗熱水澡超過5分鐘，可能會讓血液累積在腿部，恐加重「蜘蛛網」擴張。

緩解靜脈曲張 3個NG方式 製表╱廖靜清
緩解靜脈曲張 3個NG方式 製表╱廖靜清

張學倫表示，下肢靜脈血管有瓣膜，交替開合讓血液通過，當靜脈血管失去彈性、瓣膜受損，就容易發生靜脈曲張。常見的原因與體質、遺傳、年齡、女性荷爾蒙等有關，另一關鍵為「久坐久站」。長期站立或坐著不動，容易造成血液堆積在下肢，導致腿部壓力過大，出現如蜘蛛網般的「浮腳筋」。

多數人以為，靜脈曲張只是有礙腿部外觀，張學倫提醒，當靜脈血液無法順利回流時，時間久了，會產生皮膚病變與下肢疼痛，甚至有血管發炎、血栓等致命併發症。多數靜脈曲張在剛發生時，並沒有明顯症狀，等到小腿腫脹痠痛、皮膚發癢、腿部感覺疲倦或沉重時，可能要靠手術治療。

靜脈曲張如何治療？張學倫說，可穿戴醫療用彈性襪，以「下緊上鬆」的漸進式壓力，協助腿部靜脈的血液回流至心臟。如果青筋已經凸出腫大，或色素沉澱、傷口久久不癒，應進行手術移除病灶靜脈，並穿醫療用彈性襪保養，以免復發。

張學倫提醒，民眾常有泡溫泉、洗熱水澡、抬腿等緩解靜脈曲張的錯誤迷思，這些方式會使彈性不佳的血管壁承受更多壓力，應立刻就醫治療，以免導致嚴重併發症。

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