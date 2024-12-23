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口臭困擾2大成因 吃口香糖難消除 小心健康警訊

沈能元
許多人有口臭困擾，小心是身體健康警訊，必須慎防醫師提醒；示意圖。（圖／123RF）
許多人有口臭困擾，小心是身體健康警訊，必須慎防醫師提醒；示意圖。（圖／123RF）

許多人有口臭困擾，小心是身體健康警訊。一名50多歲男性不自知有口臭，但太太、孩子及同事卻常聞到，嚴重影響人際關係，在太太陪同下就醫，檢查才發現，原來男子罹患了牙周病，牙周被破壞、牙齦發炎，進而引發口臭。

病理性 牙周病、胃炎等引起

口臭成因分為生理性及病理性，台灣新北市立土城醫院牙科主任林敬凱說，生理性是指沒有落實刷牙、刷舌頭等口腔清潔，或是與飲食有關，如吃了蔥、蒜或麻辣鍋、臭豆腐等重口味食物；病理性則是蛀牙、牙周病、胃食道逆流、胃炎等引起口臭，或因年齡增長、藥物、放射線治療等造成唾液分泌減少，無法達到口腔自清效果，食物殘渣累積在口腔，發酵形成口臭，甚至可能食道、消化道出現憩室而藏汙納垢，造成口臭。

生理性 清潔不足睡醒時就有

若是沒有落實清潔的生理性口臭，常在一早睡醒時發生，經過一個晚上的睡眠，嘴巴緊閉下，唾液分泌減少，容易出現口臭；如果是病理性口臭，則沒有特定的發生時間。

有口臭的人多半不知道自己有口臭，如果想知道自己有沒有口臭，林敬凱建議，可以戴著口罩聞聞自己的口氣有無異味，或是到醫院檢查有無口臭及潛在的口腔疾病。

口臭患者經由口腔檢查後，應針對不同病因給予不同的治療，林敬凱指出，若是生理性口臭，就要加強落實口腔清潔，刷牙不能只用牙刷，還須搭配使用牙間刷、牙線，並定期洗牙清除牙結石；口臭就醫族群以成年男性及行動不便長者較多，大多是長時間沒有好好清潔牙齒，伴隨牙周病，必須進行完整牙周病治療，才能解決口臭問題。

林敬凱強調，一天可早晚各刷牙一次，刷牙時間約2分鐘以上，但只要吃東西後都應該刷牙。不論是手動刷牙或用電動牙刷，一定要記得牙刷須刷到每個牙齒面，尤其是東方人的臉頰較窄，許多牙刷頭較大的牙刷，無法刷到後方臼齒的位置，這時就應該使用刷頭較小的牙刷。

刷牙非刷鍋子 勿太用力

牙刷的選擇應是硬毛或軟毛？林敬凱說，一般人認為使用軟毛牙刷較好，不會損傷牙齒，但臨床上很多患者使用軟毛牙刷過度用力刷牙，造成牙齒損傷，提醒民眾刷牙不是刷鍋子，而是像擦花瓶、擦窗戶，來來回回的把牙齒擦乾淨、刷乾淨。

高風險族群3個月洗牙一次，以利清除牙結石，降低口臭發生的機會。林敬凱指出，刷舌苔也可避免口臭，可利用棉花棒沾漱口水清潔舌苔及口腔黏膜，或是直接使用牙刷、舌苔棒清潔，可以降低口腔異味。

少吃蔥、蒜、臭豆腐等食物

吃口香糖、用漱口水及口香噴劑等，也能降低口臭發生？林敬凱說，這些方法都無法真正緩解口臭，但如果是已經把牙齒清潔乾淨，再吃口香糖、用口香噴劑等，確實可以維持口氣清新。

口臭發生原因也可能與飲食有關，林敬凱提醒，少吃蔥、蒜或麻辣鍋、臭豆腐等重口味食物，牛奶等容易發酵的食物也容易引起口氣不佳，建議進食後約30分鐘就應該刷牙，保持口腔清潔，否則不論吃什麼食物都可能造成口腔異味。

不少年長者都有口臭問題，如果是長期臥床、行動不變的長者，建議照顧者應用乾淨的紗布沾水，在長者進食後為其清潔牙齒，且每個牙縫都要清理，尤其是用管路餵食的長者也不可輕忽，這是最基本的要求。

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