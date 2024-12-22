肺炎併發症 年長、免疫力低下…5類人是高危險群

醫師提醒，免疫力低下、共病或癌症病史以及洗腎等都是肺炎高危險群，身體虛弱時不要到公共場所，打疫苗是預防方式之一；示意圖。（圖／123RF）

年長、免疫力 低下、共病或癌症病史，以及洗腎、呼吸器等民眾等都是肺炎高危險群，胸腔科醫師指出，有高燒、咳嗽、濃痰，甚至會喘，就不能輕忽，應盡快就醫，打疫苗 是預防方式之一，身體虛弱時不要到公共場所，如須前往要戴口罩，也避免接觸在咳嗽的人。

天氣變冷，連日低溫容易讓人生病，台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達指出，一般感冒會侵襲上呼吸道，往下深入會引發氣管炎、肺炎等，當整個肺部都發炎時，代表嚴重度高，年紀大、免疫低下、共病或癌症病史，以及洗腎、使用呼吸器等民眾，屬於高風險族群。

人的體力不可能永遠處於顛峰，周昆達提醒，年長者死亡通常和併發症 有關，例如敗血症，以2023年的台灣民眾十大死因為例，肺炎高居第3名，第6名的新冠肺炎、第9名的慢性下呼吸道疾病等，都和呼吸道相關，流感等疾病也會引起肺炎。

周昆達建議，在公共場所要戴口罩、避免感冒，並盡量讓免疫力維持在相對高點，旁人若咳嗽，要避免接觸，身體虛弱時避免到公共場所，有任何症狀要盡快就醫，透過X光觀察肺部感染狀況，及早治療和監測，如症狀加劇可能需要安排住院，甚至入住加護病房。

針對疫苗接種，建議高齡、慢性阻塞性肺病（COPD）等族群，要接種如肺炎鏈球菌、流感等疫苗，因為這些高風險對象，「可能禁不起得一兩次」，周昆達說，接種疫苗可能會出現局部副作用，建議在狀況許可的時候前往施打，因為打疫苗就是增強免疫力的一種途徑，後續如感染較不容易出現併發症；COPD、糖尿病、心血管疾病等慢性病患，則要規律服藥，一旦出現高燒、咳嗽、濃痰甚至會喘，就要特別留意。

衛福部疾管署提醒，65歲以上民眾為肺炎鏈球菌感染後併發重症及死亡高危險族群，這個年齡層且為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑，或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者、機構住民及洗腎患者，接種13價疫苗後間隔8周即可接種23價疫苗，以及早獲取免疫保護力，可有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。