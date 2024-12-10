男女感染反應大不同 研究揭密：存在免疫差異

專家表示，兩性存在有趣的免疫學差異，「男性流感（man flu）」指的是一種類似感冒的疾病，被解釋為「比生產還要痛苦」；示意圖。（圖／123RF）

網路上流傳各種影片和表情包梗圖，嘲笑男性平日生病時總是反應過度。但是，男性的行為有生物學原因可解釋嗎？根據劍橋字典的定義，「男性流感 」（man flu）指的是「一種類似感冒的疾病，雖然不嚴重，但是患有這種疾病的人，通常將其視為更嚴重的疾病，通常以男性居多。」另外，根據市井字典（Urban Dictionary；專門解釋常見俚語的線上字典）的解釋，男性流感「比生產還要痛苦。」

專家表示，兩性之間的確存在有趣的免疫學差異。美國明尼蘇達大學生態學、演化與行為學教授瑪蓮娜．祖克（Marlene Zuk）指出：「男性與女性感染後的難受程度不同，這是有道理的。」

證據顯示，男性患病時比女性更容易受到嚴重感染，這種情況在新冠疫情 期間就已經出現過，當時男性的住院率與死亡率都比女性高。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）的計畫主持人馬修．梅莫利博士（Dr. Matthew Memoli）提到，有研究發現男性比較不會採取預防措施避免生病，例如戴口罩或洗手。男性也比較常採取不健康的行為，例如吸菸或飲酒，而且不願意尋求治療，所有這些因素都可能導致男性生病時出現更嚴重的結果。

女性免疫力較強 基因是關鍵

此外，男性與女性的免疫系統也存在生物學上的差異。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）分子微生物學與免疫學教授薩布拉．克萊因（Sabra Klein）指出，無論是什麼疾病，「女性通常會產生或是引發更強烈的免疫反應。」

甚至在感染發生之前，兩性之間就出現了差異。女性的免疫細胞能夠更快速偵測到病毒或細菌等外來入侵者。當發現威脅時，女性的免疫系統會釋放更多發炎蛋白質（inflammatory protein），稱為細胞激素（cytokine），它會產生更多抗體，回應病毒與疫苗、抵抗感染。

當然，每個人身體狀況不同。不過，克萊恩博士表示，女性「往往會更快速啟動這些反應，我們的免疫蛋白也會得到激活、數量也會增加。」

兩性的免疫反應出現差異，基因遺傳發揮了關鍵作用。因為與免疫系統有關的基因位在X染色體上，女性有2條X染色體，而男性只有一條。賓州大學生物醫學副教授蒙特塞拉特．安格拉（Montserrat Anguera）表示，女性在感染期間，這些基因的功能，例如檢測 病毒或是產生細胞激素，會稍微增強。

另一個影響因素是性荷爾蒙。睪固酮似乎會抑制免疫功能的某些面向，例如抗體的產生；雌激素則會增強免疫功能，只不過雌激素也被證明，可以抑制免疫系統的發炎反應。

至於為何男女的免疫系統會出現差異，目前相關研究仍非常少。但是專家表示，或許可歸因於演化與生殖。祖克博士推測，這些差異有可能是某種權衡措施，男性生物學優先考量的是生育而不是長壽，但是對於女性來說，「抵禦疾病並照顧好後代更重要。」

研究：女性患上流感也很難受

那麼，這是否意謂著男性流感是真實存在的？倒也不一定。根據過去幾年的研究發現，當患有輕微呼吸道感染時，實際上女性的症狀比男性嚴重。在某項研究中，科學家刻意讓健康的年輕人感染流感病毒，結果發現，女性出現的症狀比男性還要多，身體覺得更難受。

背後的原因是，在罹患較輕微的疾病時，免疫系統愈強，就會回應愈多、愈嚴重的症狀。事實上，生病期間我們身體出現的所有症狀，包括發燒、疲倦、鼻塞等，全都是身體回應感染所造成的。

「你想要擁有強大的免疫系統，因為它有助於保護你免受疾病侵入並幫助清除疾病，」梅莫利博士說。「但是你的免疫系統如果太活躍，反而會傷害你。」免疫系統造成的損害也會導致症狀持續更長時間。在最極端的例子中，女性更有可能出現感染後症候群（post-infection syndromes），例如長新冠，部分原因可能是免疫系統過度活躍。

但不論你是男性或女性，生病都是難受的。因此，如果你身邊的男人（或女人）抱怨自己感覺很糟，請克制翻白眼的衝動，或許你應該鼓勵他們去看醫生。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64947）