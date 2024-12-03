鼻過敏或感冒？ 醫師教你從鼻涕顏色區分

醫師提醒，治療鼻過敏依嚴重程度採不同方法，預防鼻過敏可透過飲食及運動習慣降低症狀發作；示意圖。（圖／123RF）

天氣逐漸轉冷，民眾近來是否常莫名鼻塞、打噴嚏、流鼻水呢？台灣耳鼻喉科醫師李宏信表示，這些族群常有一共通點，只要遇到天氣變化，過敏症狀就會加重，因而前來就醫治療。

過敏族群一遇氣候變化，為何總容易出現不適症狀？李宏信醫師指出，鼻子處於呼吸系統的入口，當冷空氣經由呼吸道進入身體，空氣太冷會刺激到鼻黏膜，以致產生熱脹冷縮作用，當鼻黏膜腫太厲害，就容易導致鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、張口呼吸等症狀。

換季時 好感冒、發鼻過敏

換季時好發鼻過敏，也是感冒的高峰期，再加上鼻過敏與感冒的症狀相似，民眾該如何區分？李宏信醫師說明，鼻過敏症狀與感冒初期狀況很像，都會出現打噴嚏、流清水似的鼻水、鼻塞等症狀，但感冒則會因病程的發展，鼻涕開始變濃變黃，還可能咳嗽、全身痠痛、甚至發燒；至於鼻過敏，則是持續流著像清水一樣的鼻水、打噴嚏而已。

李宏信醫師根據門診觀察發現，近來因鼻子過敏前來看診的患者明顯增加，這類族群只要面對溫差變化大時，過敏症狀就會變得厲害，尤其是小學生到高中生的患者最為明顯之高罹患族群，臨床上也很多人是家族遺傳過敏，由阿嬤帶著內孫、外孫前來看診。

然而，過敏除了與溫差有關外，若是接觸到塵螨、灰塵、黴菌、寵物 、花粉等，也可能會引發症狀，因此民眾在生活上應注意避開過敏原。但鼻過敏體質的人，即使沒有上述過敏物質介入，也會因氣溫變化就會發作症狀。

鼻過敏 依照症狀輕重治療

「治療鼻子過敏，依據患者症狀輕重不同，採取的方法也不一樣！」李宏信醫師說，症狀輕微者常見使用抗組織胺藥物來緩解，然而早期使用第1代的抗組織胺藥物時，患者容易有嗜睡的副作用，如今第2代長效型抗組織胺不僅藥效提升，且有效時間長，1天服用1或2次即可，副作用也減輕，在治療上具有一定效果。

針對鼻過敏症狀反覆發作、藥物控制不佳的族群，李宏信醫師分析，這類人的情況較嚴重，可以考慮採取手術治療，只是電燒、雷射等一般手術後，症狀仍常會復發，因此會建議採用新式鼻過敏神經截除術，除去部分發達的過敏神經，以緩解患者的症狀，症狀可減輕為僅原來的2成，且不易復發。

至於平時該如何預防鼻過敏發作？李宏信醫師強調，透過飲食調整及運動習慣有助降低症狀發作，舉例來說，寒涼性食物如竹筍、白蘿蔔、水梨等富含組織胺的食物，容易引起過敏反應建議少吃；燥熱性食物如人蔘、麻油等，則有助於緩解鼻黏膜腫脹。此外，多運動則可增加腎上腺素分泌，促使鼻黏膜消腫。同時，過敏族也要注意鼻子保暖，使用口罩 、蒸氣口罩等小物，能防止鼻子直接吸入冷空氣，降低過敏情況發生。（https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64975）