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這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

世界新聞網／輯
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

數百萬的美國人和英國人會吃維他命和營養補充品來追求健康，每日郵報（Daily Mail）報導，醫師及專家表示，不是所有的保健食品一起吃都能有加成效果，有些一起服用，不但可能抵銷效果，還可能損傷內臟導致疾病。

報導指出，最危險的組合是紅麴萃取物（red yeast rice extract）和菸鹼酸（niacin）一起吃，這個組合被認為可以降膽固醇，但佛羅里達州奧蘭多健康醫師協會的家庭用藥專家桑塔格（Todd Sontag）說，這樣可能對肝造成傷害，如果又同時吃降膽固醇的斯他汀（statins）類藥品，造成傷害的風險會更高。

同時吃某些維他命或營養補充劑會讓彼此互相抵消，導致缺乏維生素或礦物質，鎂和鈣的補充劑就是一例。位於紐約、測試保健和營養產品的消費者實驗室（ConsumerLab）總裁柯普曼（Tod Cooperman）說，高劑量的鎂和鈣補充劑服用時最好間隔至少兩小時。

英國國民保健署建議，鈣和鋅及銅不要一起服用，會影響吸收率，若都要吃，也建議最好間隔至少兩小時。

專家說，包括維生素A、D、E這些脂溶性維生素（Fat-soluble Vitamins）的營養補充劑不能一起吃，間隔數小時才能確保良好吸收。

另外，鐵的補充劑要避免配茶服用，因為茶中的單寧酸會和鐵結合，因此身體無法吸收鐵。

吃褪黑素（melatonin）搭配纈草（valerian）、睡茄（ashwagandha）、貫葉連翹（St. John's Wort）的補充劑也要注意，單吃都沒問題，但一起吃可能會產生疲倦，這是危險的。

貫葉連翹和抗憂鬱藥一起吃也有風險，因為它們都會提升血清素（serotonin），兩者一起提升讓人患上血清素症候群（Serotonin syndrome），症狀包括盜汗、腹瀉、躁動、顫抖等，嚴重的話還可能引發癲癇和心律不整。

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