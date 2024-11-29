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預防防心肌梗塞 氣溫驟降時首要保暖

記者廖靜清
氣溫驟降易誘發心血管疾病發作，醫師提醒應多注意日常保暖；示意圖。（圖／123RF）
氣溫驟降易誘發心血管疾病發作，醫師提醒應多注意日常保暖；示意圖。（圖／123RF）

氣溫一驟降，易誘發心血管疾病發作，很可能產生猝死危險，醫師表示，民眾務必做好保暖措施、注意室內外溫差，防止血管因低溫劇烈收縮，引發中風、心肌梗塞。

台北國泰醫院心血管中心心臟內科主治蘇彥伯說，猝死的原因中，心血管疾病占了最大宗，最常見的是心因性猝死，急診最常見「急性心肌梗塞併發心律不整」。當氣溫下降時，血管會因為冷而造成收縮，容易有血壓上升的狀況。再加上若水分喝得少，血液就會愈濃稠、愈容易造成血管堵塞。

「有些患者出現胸痛、胸悶、呼吸困難，短時間內併發心因性休克，提高心肌梗塞的死亡率。」蘇彥伯強調，發生心肌梗塞的原因除了老化、家族病史因素外，「三高」更是致病主因，許多人罹患高血壓、高血糖、高血脂而不自覺，缺乏慢性病控管的健康意識。

蘇彥伯指出，有抽菸習慣者，尼古丁會損傷血管內皮細胞，讓血管彈性減弱和硬化。中高齡族群也要注意心血管相關的保健，男性在45歲、女性於55歲且特別是停經後，血管老化速度快，應加強均衡飲食、養成規律運動，並戒除菸酒、熬夜等不良習慣。

另外，高血壓患者在冬季的血壓會比夏季還高，如果控制不下來，應請醫療團隊評估調整降血壓藥物的劑量。要預防心肌梗塞，蘇彥伯表示，除了注意胸痛、胸悶、呼吸不順暢的前兆，平日可從五方面著手，降低發生風險。

1、禦寒保暖：保持身體溫暖是最基本的原則，帽子、圍巾及保暖衣物不可少，避免皮膚暴露在寒冷空氣中。

2、疾病控制：蘇彥伯強調，「控制就是預防」，定期量測高血壓、高血糖及高血脂，以及做好其他慢性病管理。

3、規律運動：運動有助於減少壓力、促進血液循環，並改善血管彈性。

4、忌高油鹽：天氣變冷時，有些人愛吃鹹食或重口味的火鍋料理，鹽分可能影響血壓控制，加重心臟負擔。

5、戒掉菸酒：吸菸、二手菸暴露是心血管疾病的主要病因，酒精熱量高，且易導致心律不整。

高血壓 心血管疾病 猝死

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