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女產後抽脂竟呼吸衰竭 醫揭1情況死亡率達50%

記者林則澄
醫師提醒，想透過抽脂手術減重塑身的人，宜謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，想透過抽脂手術減重塑身的人，宜謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術；示意圖。（圖／123RF）

時下審美觀多樣，民眾也會以醫療途徑追求滿意的外表與身材。不過一名30多歲的女子，為了在產後恢復孕前的體態接受抽脂手術，卻在返家三天後出現氣喘、呼吸急促等狀況，送到急診時已昏迷，經診斷為脂肪栓塞，住院一周後才脫離險境。

前台北國泰醫院急診主治醫師、現任減重專科醫師陳威龍指出，陳威龍指出，女子被送到急診時，腹部、大腿、背部和臀部上有多個抽脂後的「洞」，加上血氧濃度偏低，經電腦斷層掃描確認，是因為脂肪栓塞，肺部氣體交換受阻，導致呼吸衰竭而昏迷。

陳威龍解釋，抽脂的風險不僅限於麻醉問題，手術過程中，脂肪細胞會被震碎、乳糜化後吸出，若不小心傷及血管，脂肪微粒可能進入血液循環，進而導致靜脈栓塞，若進一步造成肺動脈栓塞合併休克症狀，死亡率甚至可高達50%，即便手術技術及相關醫療器材日益進步，肺栓塞風險早已大幅降低，但仍不可輕忽。

針對有意透過抽脂手術減重塑身的民眾，陳威龍建議，須謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術，特別是嚴重肥胖者，本身就具有高度的麻醉風險。

陳威龍進一步說，中重度肥胖或尋求局部瘦身者，抽脂手術雖然快速有效，但僅移除皮下脂肪，對易造成代謝症候群的內臟脂肪卻助益不大，也就是說，與肥胖相關的糖尿病、脂肪肝、高血壓等疾病風險不會因抽脂而有顯著的改善。

有研究指出，抽脂後的一年內，如果不搭配運動或飲食控制，或許抽脂的地方顯瘦，但脂肪可能會在身體其他部位增加，甚至增加內臟脂肪，從而增加心血管疾病風險。陳威龍則以自身和臨床的經驗分享，養成良好的生活、飲食和運動習慣，才是最有效的減重塑身不二法門，除了改善體態，更能促進整體健康，維持不復胖。

減重 高血壓 心血管疾病

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