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胸痛難受又刺痛 恐是帶狀疱疹作祟

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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65歲男性持續胸痛，四處就診經各種精密檢查仍查不出病因，最終從病人身上的疹子，確認帶狀疱疹惹禍。

急性胸痛帶有針刺感 竟是「帶狀疱疹」作祟

台灣台中慈濟醫院胸腔科陳立修說明，急性胸痛的病因很多，也有可能是心肌梗塞、主動脈剝離、嚴重肺炎等致命疾病，如果合併呼吸喘、冒冷汗與放射痛到背後，應立即就醫。而這位病人被疼痛折磨卻找不出完治答案，描述他的症狀是「左側胸痛時有隱隱作痛的抽痛，有時有針刺感！」經仔細檢視發現病人左胸位置有水泡般的疹子，最後揭曉謎底，竟是帶狀疱疹作祟，針對病症給予治療，疼痛終於得到控制。

好發50歲以上及免疫力差者 發疹前有刺痛麻感

台中慈濟醫院感染科主任王瑞興表示，帶狀疱疹（皮蛇）是曾經感染過的水痘病毒潛藏在身體神經節，一旦民眾的免疫或健康狀態不理想，就有可能造成劇烈疼痛和皮膚水疱，嚴重的話併發器官受損。可怕的是，一旦急性疱疹痛病情走向已開始，疼痛感幾乎無法被改善。

王瑞興指出，帶狀疱疹好發族群是50歲以上及免疫力較差的人，發疹子前的兩三天就開始有疼痛或是有刺痛麻、異常感，兩三天後身上出現帶狀或片狀紅疹的水痘現象。發作時有強烈疼痛及皮膚水泡，大約一到三周結束，也有不少人長達半年一年仍感覺疼痛。曾經發作過的病人形容，帶狀疱疹的疼痛比生孩子跟牙痛還要難受。

侵犯脊椎恐造成失禁 應及早接種新一代疫苗

王瑞興提醒，當帶狀疱疹病毒發生在面部，必須注意是不是有侵犯到眼睛或者是影響到視力，脊椎的部分的話可能會有大小便失禁的影響，發生這種情況必須越早治療越好，縮小痛的時間、嚴重度降低影響器官病變機會，而預防就是最好的策略。

而新一代的帶狀疱疹疫苗，已經有10年左右的臨床經驗，研究顯示，疫苗有效率約90%至98%，預期可以有10到20年的保護效益，建議高危險族群及早接種疫苗，預防病情危害身心。

【本文授權轉載自健康醫療網

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