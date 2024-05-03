手抬不起來就是50肩？ 骨科醫：這些情況也會如此

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當感覺肩膀卡卡的、活動度降低時，許多人會想到的就是50肩，但實際上不只是50肩會造成肩膀活動度低。專業醫師建議，若發現肩膀活動時有卡卡聲，且活動度受限而且感覺疼痛，建議至骨科 或復健科，透過專業的理學或超音波檢查，才能辨別是簡單的肌腱發炎或是較為嚴重的肌腱撕裂傷。

肩膀卡卡是50肩？ 醫：這些情況也會讓你手抬不起來

台灣大興骨科診所黃暉程醫師表示，50肩屬於自發性發炎，發炎部位在關節 囊，也就是肱骨頭表面像韌帶般的組織。典型50肩的表現是，通常不用在特別活動的情況下就會感受到疼痛，尤其在晚上或休息時，疼痛狀況會比較明顯，這屬於初期且輕微的50肩。值得注意的是，若疼痛超過6至9個月，就容易導致關節攣縮、關節活動度受限等狀況，所以，會先請患者做些關節活動的動作測試，有些人甚至連肩胛骨都出現變形的狀況。

另一種則是肩夾擠症候群，好發在經常重複使用肩部、往上抬重物，手需要經常外展或是常做刷洗衣物、窗戶等動作之族群；另一部分則是媽媽或長輩照顧小朋友，例如：長時間抱著小孩或重複不斷抬起重物，肌腱會去擠壓到肩頰骨和肱骨頭間的位置，就容易導致肌腱或滑囊發炎，引發肩夾擠症候群。甚至有部分患者的二頭肌也會發炎，使得肩膀越來越酸或是緊緊的，甚至感覺嚴重疼痛、抬不起來。

肩夾擠症候群與50肩不同 這些人是好發高風險族群

黃暉程指出，肩夾擠症候群在活動時，通常會有一個角度，尤其是在外展大概80、90度左右時會感覺不舒服，但關節不會攣縮，可以透過理學檢查，但稍微忍耐一下，還是可以繼續抬高，這就是肩夾擠症候群的典型症狀。

但50肩就不一樣了，當患者做舉手、旋轉等動作時，活動度比較小，無法做到底，或是硬做到底會感到非常疼痛；而且若是較複雜或嚴重的50肩，會有攣縮情況發生，且需要做長期復健。

黃暉程進一步說明，肩膀活動度受限、舉不高，可能是關節囊出問題，也可能是肩部旋轉肌發炎或受傷。所以，只要是勞力密集度高，尤其是靠上肢用力的工作的族群，時間久了，旋轉肌就可能發炎；其次是需要照顧小孩、常抱小孩者；還有比較少見的是習慣側躺在床上看電視，滑手機等托腮的動作的人，這些動作會使上半身壓力重壓在上臂和肩關節，時間久了，就容易導致肩關節囊發炎。

▲黃暉程分析，相較於PRP，PLT使用後發炎反應較低。（攝影／林志遠）

肩關節卡卡治療選項有哪些？PLT、PPR差異在哪？

在治療方面，黃暉程認為，基本上要看肩關節卡卡的時間和症狀來做選擇，如果發作時間沒有超過1至2周，可先用口服止痛藥和初步物理治療如復健來改善。但仍未改善或疼痛加劇，且透過超音波檢查旋轉肌有撕裂傷時，目前新的做法，是加上震波或高能量雷射等進階治療。

其次以前多用類固醇急性止痛，效果不錯，但僅對發炎有效，不能重複施打且容易復發。現在還有增生療法可選擇，除了高濃度葡萄糖外，還有PRP或PLT凍晶，可根據患者治療的時間和預算，來設定治療內容。

黃暉程分析，PLT和傳統PRP有幾個不一樣的地方，比如PLT僅需1次抽血，在實驗室經過2周的製備後，可萃取出6至20瓶PLT凍晶，其為乾粉形式，理論上可保存3年，這對於勞力密集度高的族群來說，受傷部位不一定僅限於肩膀，可這次用在肩關節發炎，下次可使用在其他部位，可說是組織修復的彈藥庫；PRP則是抽血當次必須馬上用完，下次治療需再抽血，相較之下較為不便。

此外，因PRP含有血漿，較適合打在如膝關節等較大範圍的關節；PLT則較適合打在肩關節或網球肘、足底筋膜炎這些較小面積的韌帶或肌腱的修復，1瓶PLT大概有10億顆血小板生長因子的含量，對局部效果較好。再者，若是PLT生長因子濃度較高時，可透過稀釋來降低不良反應，相較於PRP，PLT使用後發炎反應較低。

預防肩膀受限靠日常保養 休息伸展預防肩膀卡卡

黃暉程強調，預防肩膀受限就跟關節保養是一樣的概念，尤其像肩關節旋轉肌的保養很重要。例如經常抬重物或手高舉過肩等姿勢，使用的重量和頻率不能過高，每15至30分鐘，要做一下肩部伸展；如果是常打排球、羽球 等，需手舉過高的殺球動作的運動，建議每30分鐘做肩關節旋轉動作，記得要縮下巴，肩關節盡量往後伸展，都可預防肩關節緊繃、攣縮等受限狀況。

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