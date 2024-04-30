短暫劇烈頭痛有可能 是「蜘蛛膜下出血」

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說到三大疾病，許多人會想到癌症 、心臟病 以及腦中風 。一旦腦血管堵塞或破裂形成中風，後遺症將會大幅影響往後的人生。要想一輩子快樂享受運動的樂趣，那就一定要預防腦中風。這是所有人都該認真思考的問題。

腦中風是僅次於癌症、心臟病與肺炎的恐怖疾病。其中多可分為三類，腦血管堵塞的「腦梗塞」、血管破裂的「腦出血」、「蜘蛛膜下出血」。從可能直接導致死亡、以及會留下嚴重後遺症的層面來看，腦中風可說是最麻煩的疾病。而在生活中突然倒下的人，則以心臟病和腦中風占最多。

日本埼玉醫科大學綜合醫療中心急診科（ER）教授輿水健治醫師表示：「近年來，腦梗塞的比例正逐漸增加。東方人的血液本來比西方人不容易凝結，動手術時也必要特別徹底止血。換言之，以前人們血管堵塞的疾病並不多。但現代人的飲食習慣西化，導致血液變得愈來愈濃稠。遺傳因素當然也有影響，不過基本上，東方人的血液『已經變得像西方人一樣』了。」

那麼，腦梗塞分成哪些類型呢？不同類型的症狀程度是否也會不同？

輿水健治說：「腦血管會因為動脈硬化（動脈粥樣硬化）而變細，接著血栓（血塊）在該處形成並堵住血管。此時即使暫時出現症狀，有時候血栓也會在短時間內溶解、血液恢復流動，症狀隨之消失。這種情況只要接受適當治療，就能預防腦梗塞。而當血管突然堵塞，且堵塞的是大血管動脈，那麼症狀加劇的可能性就升高了。這就是典型的『心因性腦栓塞』，也就是腦梗塞的原因來自於心臟。」

此外，腦出血和蜘蛛膜下出血則是症狀來得突然，且可能危及性命的疾病。打球途中突然感到一陣劇烈的頭痛，昏倒並直接送往醫院的案例多屬後者。

輿水健治說：「腦出血是腦內細小的血管因為某種原因破裂所導致。而蜘蛛膜下出血指的則是長在腦部表面大血管的動脈瘤破裂出血。雖然兩者病發時大多沒有任何前兆，但『蜘蛛膜下出血』的動脈瘤會壓迫附近的神經，引起眼部疼痛等症狀，有時便可藉此判斷。此外，有時出血並不會出現大出血，而是出血處形成血栓而暫時止血，因此如果出血量不多，有時只會短暫出現劇烈疼痛就沒事了。有些容易擔心的人會在此時就前往醫院就醫，得到『蜘蛛膜下出血』的診斷並順利獲得治療。但有很多病例是先有一次小出血，一、兩天後就出現足以危及性命的大出血，因此需要特別小心。」

此外，若頭部被外物擊中，最危險的還是正面擊中眼球所在的臉部。由於臉部骨頭比頭蓋骨脆弱，眉毛外側上方處若遭到強烈撞擊，可能導致視神經管凹折並失明。無論如何，一旦出現不同以往的頭痛狀況，即使行程尚未結束也要盡快就醫。

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