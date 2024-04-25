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高齡者抵抗力降 足部易染黴菌

林琮恩
醫師提醒，一些灰指甲局部用藥，雖然號稱治癒率高，但治療效果至多只有五、六成；示意圖。 。（圖/123RF）
醫師提醒，一些灰指甲局部用藥，雖然號稱治癒率高，但治療效果至多只有五、六成；示意圖。 。（圖/123RF）

香港腳、灰指甲是黴菌引起的皮膚疾病，醫師表示，依台灣臨床經驗推斷，至診間就醫的病人僅占二、三成，有六、七成患者不具病識感，或認為只是小病而未就醫，實際罹病患者應更多。

台北榮總皮膚部主治醫師、台灣皮膚科醫學會副秘書長李政源說，香港腳患者不一定有明顯症狀，不少病人是因其他皮膚疾病至門診就醫，才意外發現罹患香港腳，例如濕疹合併香港腳就是常見現象之一；且香港腳初期症狀對患者生活品質影響不大，除非有嚴重裂傷，患者才會感到不適，症狀不明顯也導致患者就醫意願不高。

台灣健保署統計，2023年香港腳、灰指甲門診就醫人數中，45歲以下約23萬人，45歲至65歲患者達26萬人，65歲以上患者則有23萬人。李政源表示，45至65歲年齡區間小，但患者最多，加上臨床經驗綜合觀察，足見高齡者罹患香港腳、灰指甲比率較高，這與抵抗力相關，青少年、孩童因家長照顧較好等原因，罹病比率較低。

香港腳、灰指甲10大常見共病中，僅高血壓不是皮膚相關疾病。李政源表示，高血壓並非香港腳治病風險因子，因高齡長者罹患高血壓的比率較高，推論此現象與香港腳、灰指甲罹病年齡偏高有關。

李政源表示，有些香港腳病人只要拿取藥膏治療即可，未必要至醫院就醫；灰指甲患者臨床上以口服藥物治療治癒率較高，但容易傷肝，至醫院就醫可定期抽血檢測肝功能變化，避免副作用發生。

李政源表示，近年雖有一些灰指甲局部用藥，號稱治癒率高，李政源說，「其治療效果仍有極限，至多只有五、六成，口服藥物療效可達九成，但不少長者擔心傷肝而不願服用。」

近五、六年有研究論文指出新興治療方式，其中一項是利用飛梭雷射，在指甲上打出細孔讓藥物容易穿透；另一種方式是利用長脈衝雷射，加熱患者指甲板至攝氏5、60度以上高溫，讓菌絲死亡，治療頻率約每一、二個月一次。

李政源表示，飛梭治療治癒率並非「極高」，但可提供口服藥物以外的治療方式，作為替代療法避免傷肝。其缺點是剛完成治療時，指甲會充滿孔洞、不太美觀，但患者若有意願，可諮詢醫師，此項治療不分年齡均能使用。

香港 高血壓 檢測

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