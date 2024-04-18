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186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣54歲蔡姓婦人罹患第二型糖尿病，發現小腹變大，擔心發胖產生胰島素抗阻影響控制糖尿病效果，就採用時下流行的186間歇性斷食法減重，全身越來越沒力氣，起初以為是饑餓症狀，未料不到10天身體虛弱、呼吸急喘，由家人陪伴就醫，確診為酮酸中毒，幸好在昏迷前搶救回來。

影片來源：聯合新聞網

衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡今表示，蔡婦5年前被診斷體內胰島素無法發揮正常功能，必須服藥輔助，因此她長期服用排糖藥SGLT2抑制劑，這次發生酮酸中毒跟服用排糖藥期間激烈減重有關。

蔡婦採186斷食法減重，每天6小時內進食，其餘18小時不吃東西，身體從逐漸虛弱到呼吸急喘，掛急診診斷呼吸速率每分鐘45下，是正常8至12下的4至5倍，酮體數據4.1 mg/dl，比正常值0.5 mg/dl高出8倍，血糖200 mg/dl，確診為酮酸中毒。

蔡旻叡說，蔡婦約兩年前改服用排糖藥控制病情，成效不錯，但實施186斷食法使空腹時間長，糖分來源攝取不足，因排糖藥的藥效使腎臟繼續排糖，導致身體無法利用血糖產生能量，身體機制自然改為分解脂肪，產生脂肪酸作為身體所需能量，脂肪酸進一步在肝臟被轉換成酮體，血中酮體濃度上升，造成代謝性酸中毒（酮酸中毒）。

酮酸中毒的臨床症狀為腹痛、噁心想吐、虛弱無力，嚴重者呼吸加快變喘、呼吸困難，有致命風險。近年彰化醫院發生多起服用SGLT2抑制劑但激烈斷食、禁食、自行調整抑制劑量而酮酸中毒，有一名52歲陳姓婦人因骨折要動手術而禁食，術後兩天也出現酮酸中毒。

排糖藥因有減重和保護心腎等功效，它的單方或複方藥被視為第二型糖尿病患者的最新夢幻藥物，服用者持續增加，全國估計有數十萬人服用，蔡旻叡呼籲應在醫師評估及建議下實施飲食控制，以免後果嚴重甚至致死。

減重

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