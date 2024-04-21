男便祕肚疼 糞性結腸炎休克險亡

醫師施行手術，將破裂的腸道切除並做人工肛門，治療和精心照護，病患恢復良好。(圖／福部嘉義醫院提供)

一名58歲男性有中風 及慢性便祕 病史，日前突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，送醫診斷糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克。進行緊急手術，術中發現肚子裡滿是大便，塊狀的糞便在糞水中載浮載沉，腹膜臟器皆遭受嚴重汙染。醫師洗淨腹腔，將破裂的腸道切除並做人工肛門，經過專業治療和精心照護，病患恢復良好，順利出院。

台灣衛福部嘉義醫院外科主任張書豪表示，糞性結腸炎是一種罕見但危險的大腸疾病，主要是由於慢性便祕導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重者甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。此疾病常見於年長者，尤其是長期臥床、神經認知功能障礙或藥物使用影響腸道蠕動的患者。一旦腸道破裂，死亡率可高達六成。