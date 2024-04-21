男便祕肚疼 糞性結腸炎休克險亡
一名58歲男性有中風及慢性便祕病史，日前突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，送醫診斷糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂，導致嚴重腹膜炎及敗血性休克。進行緊急手術，術中發現肚子裡滿是大便，塊狀的糞便在糞水中載浮載沉，腹膜臟器皆遭受嚴重汙染。醫師洗淨腹腔，將破裂的腸道切除並做人工肛門，經過專業治療和精心照護，病患恢復良好，順利出院。
台灣衛福部嘉義醫院外科主任張書豪表示，糞性結腸炎是一種罕見但危險的大腸疾病，主要是由於慢性便祕導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重者甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。此疾病常見於年長者，尤其是長期臥床、神經認知功能障礙或藥物使用影響腸道蠕動的患者。一旦腸道破裂，死亡率可高達六成。
張書豪表示，這次病例提醒大家，便祕問題不容忽視，特別是對於伴隨有慢性疾病的高風險群體，更應該重視並定期進行健康檢查。便祕的預防措施包括保持充足的水分攝入、高纖飲食、適量運動等。一旦出現慢性便祕，應及時就醫並接受專業評估和治療，有需要時安排大腸鏡檢查，以避免引發嚴重併發症。
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