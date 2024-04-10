香港腳 勿擦多合一藥膏 分單方、複方 看症狀使用 避免滋養黴菌

黴菌非常難纏，如果環境潮濕未改善、個人衛生習慣不佳、身體免疫力低落，都有可能再次被感染；示意圖。（圖／123RF）

氣候溫暖潮濕，就容易生長黴菌，因皮膚問題就診的患者也特別多，不少人長期飽受香港 腳的困擾，症狀反覆發作、擦藥也難以根治。每到春夏季，加上氣溫升高，刺激真菌生長，雙腳出汗加劇香港腳症狀。

香港腳又稱「足癬」，最典型的症狀為發癢、水泡、脫皮、龜裂，如果不治療，很容易侵犯到指甲部位，形成灰指甲，影響美觀且質地會變得粗厚。許多民眾會使用這類皮膚受黴菌感染的用藥，希望能減輕症狀，甚至藥到病除。

台灣藥師沈采穎表示，香港腳患者可能同時感染灰指甲，但灰指甲的成因還包含了外傷、甲溝炎、糖尿病足等傷口，讓黴菌進入到指甲，造成變色、變形、散發異味的感染現象。而香港腳又分成是否會癢、癢的程度，購買藥膏應針對症狀向藥師詢問及討論，選擇適合目前病症需要的藥品使用。

香港腳藥物選用須知 製表/元氣周報 圖/123RF

以香港腳來說，如果發癢難耐，可選用含有類固醇、抗黴菌的複方外用藥；若沒有發癢症狀，則使用不含類固醇的單方藥物。沈采穎說，香港腳患者要視病情選擇外用藥，亂擦多合一藥膏可能會讓感染更加嚴重，例如類固醇藥物的作用會更「滋養」黴菌，愈抹愈嚴重。所以當發癢症狀解除後，就要改用另一種藥膏，而非一瓶擦到底。

若已是陳年痼疾，更須認真擦藥才能避免復發。黴菌非常難纏，即使治好了還是會復發，尤其是環境潮濕未改善、個人衛生習慣不佳、身體免疫力 低落，都有可能再次被感染。沈采穎提醒，治療香港腳最忌沒耐心、擅自停藥，剛感染香港腳，症狀輕微、患處局部，擦藥持續一周即可舒緩，但建議再多擦一周左右，因為黴菌可能還在。

若已是陳年痼疾，必須更認真擦藥，沈采穎以一位40歲患者為例，因當兵時感染香港腳，反反覆覆發作，依用藥指示持續擦了一年，盡可能保持雙腳乾燥，後來鮮少復發。一般來說，黴菌藥膏有一定效果，用藥後有明顯感覺不癢了、皮膚變光滑，可繼續擦藥。但病情沒有轉好，出現紅腫、過敏，可能是其他因素，例如症狀相似的汗皰疹，應就醫治療。

類固醇藥膏勿大範圍使用，有厚皮需先用水楊酸去角質。長期使用類固醇藥物，會出現皮膚變薄、變紅的副作用，過度刺激同一部位，也可能造成毛囊發炎、刺痛，沈采穎建議，類固醇藥膏使用二周即可。

有厚皮的人，應先使用水楊酸去角質，讓藥物滲透到皮膚，才能發揮最佳藥效。另要注意，類固醇會讓皮膚抵抗力變差，勿大範圍使用，一天擦2次為限，擦至患部的皮膚跟周邊健康的膚色一樣即停藥，再改成單方皮膚藥物。

香港腳復發，可能每次症狀都不同，應諮詢藥師選購單方或複方藥膏，不要覺得同樣一條皮膚藥膏有效就不想換藥。

治療灰指甲，水劑穿透率優於藥膏，至少要6個月療程。灰指甲雖然不痛不癢，但可能會因指甲易碎脫落、嵌甲的傷口問題，引發細菌感染，增加罹患蜂窩性組織炎的風險。治療灰指甲，水劑的穿透率比藥膏來得好，且可以在患處形成薄膜，達到長時間保護的作用。