她上床可秒睡 健檢竟查出1小時睡眠呼吸中止70.5次

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

身為業務主管的63歲彭女士，平時一上床就睡著，到歐美出差時甚至從沒吃過飛機餐，可以一覺到達目的地，她認為自己睡眠品質良好，沒有睡眠不良的問題。不過在兩年前健檢時發現有「心包油」後，進一步檢查發現自己胃有良性腫瘤 ，而且睡眠檢查時還發現有重度阻塞性睡眠呼吸中止症。

2021年美國心臟醫學會發表一篇研究報告於心臟科權威雜誌「circulation」，報告指出，有86至95%阻塞性睡眠呼吸中止症的病人沒有被診斷出來。台灣衛福部台中醫院胸腔內科顧問醫師鐘威昇提醒，夜間阻塞性睡眠呼吸中止併低血氧如果不經診斷治療，長期下來可能會有許多共病產生，應及早診斷、及早治療。

睡眠呼中止症長期缺氧 該如何治療？

一上床就睡著不一定代表有良好的睡眠品質，鐘威昇表示，彭女士在經過睡眠檢查後發現，她每小時平均睡眠呼吸中止高達70.5次，而且睡眠中血氧濃度最低甚至降到73%，遠低於正常95%以上血氧濃度，嚇得彭女士立即接受治療。

鐘威昇說明，阻塞性睡眠呼中止症的治療方法，除了減輕體重、避免睡前過量喝酒、減少安眠藥服用、側睡（先確定是否仰躺睡覺時才會缺氧）、使用減緩鼻塞的藥物外，還會建議中重度患者睡覺時使用連續型正陽壓呼吸器、口腔矯正器等，或是進行外科手術，避免睡眠時長期缺氧引發心血管疾病 。

而彭女士在經過開胃切除腫瘤、瘦身，以及夜間配戴正陽壓呼吸器後，睡眠呼吸中止次數降到正常值（＜5／時），最低血氧濃度也升高到92%，症狀已有明顯改善。

睡眠呼吸中止常伴隨以下共病 好發族群應留意症狀

鐘威昇表示，夜間阻塞性睡眠呼吸中止合併低血氧，長期下來會增加高血壓 、高血脂、高血糖、粥狀動脈硬化、心血管疾病、腦血管疾病、失智、腫瘤等共病風險，在高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中，阻塞性睡眠呼吸中止症的盛行率高達40至80%。

因此，鐘威昇提醒，阻塞性睡眠呼吸中止症好發於肥胖、脖子肥短、戽斗等，尤其65歲以上會因為懸壅垂年長鬆弛，出現打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽，白天疲倦嗜睡、注意力不集中、健忘、性功能障礙、高血壓等情形，若有上述症狀應找睡眠治療專科醫師進一步檢查、治療。

【本文授權轉載自健康醫療網】