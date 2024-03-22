我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翔平若知翻譯涉賭 賭博法專家：可能視為共犯

蘋果如何壟斷？ iPhone限制用戶發簡訊、試用App、行動支付

她上床可秒睡 健檢竟查出1小時睡眠呼吸中止70.5次

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

身為業務主管的63歲彭女士，平時一上床就睡著，到歐美出差時甚至從沒吃過飛機餐，可以一覺到達目的地，她認為自己睡眠品質良好，沒有睡眠不良的問題。不過在兩年前健檢時發現有「心包油」後，進一步檢查發現自己胃有良性腫瘤，而且睡眠檢查時還發現有重度阻塞性睡眠呼吸中止症。

2021年美國心臟醫學會發表一篇研究報告於心臟科權威雜誌「circulation」，報告指出，有86至95%阻塞性睡眠呼吸中止症的病人沒有被診斷出來。台灣衛福部台中醫院胸腔內科顧問醫師鐘威昇提醒，夜間阻塞性睡眠呼吸中止併低血氧如果不經診斷治療，長期下來可能會有許多共病產生，應及早診斷、及早治療。

睡眠呼中止症長期缺氧 該如何治療？

一上床就睡著不一定代表有良好的睡眠品質，鐘威昇表示，彭女士在經過睡眠檢查後發現，她每小時平均睡眠呼吸中止高達70.5次，而且睡眠中血氧濃度最低甚至降到73%，遠低於正常95%以上血氧濃度，嚇得彭女士立即接受治療。

鐘威昇說明，阻塞性睡眠呼中止症的治療方法，除了減輕體重、避免睡前過量喝酒、減少安眠藥服用、側睡（先確定是否仰躺睡覺時才會缺氧）、使用減緩鼻塞的藥物外，還會建議中重度患者睡覺時使用連續型正陽壓呼吸器、口腔矯正器等，或是進行外科手術，避免睡眠時長期缺氧引發心血管疾病

而彭女士在經過開胃切除腫瘤、瘦身，以及夜間配戴正陽壓呼吸器後，睡眠呼吸中止次數降到正常值（＜5／時），最低血氧濃度也升高到92%，症狀已有明顯改善。

睡眠呼吸中止常伴隨以下共病 好發族群應留意症狀

鐘威昇表示，夜間阻塞性睡眠呼吸中止合併低血氧，長期下來會增加高血壓、高血脂、高血糖、粥狀動脈硬化、心血管疾病、腦血管疾病、失智、腫瘤等共病風險，在高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中，阻塞性睡眠呼吸中止症的盛行率高達40至80%。

因此，鐘威昇提醒，阻塞性睡眠呼吸中止症好發於肥胖、脖子肥短、戽斗等，尤其65歲以上會因為懸壅垂年長鬆弛，出現打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽，白天疲倦嗜睡、注意力不集中、健忘、性功能障礙、高血壓等情形，若有上述症狀應找睡眠治療專科醫師進一步檢查、治療。

【本文授權轉載自健康醫療網

高血壓 腫瘤 心血管疾病

上一則

天熱汗臭好困擾 飲食幫助改善狐臭體質

延伸閱讀

降低心臟病發作風險 醫生勸你養成這習慣

降低心臟病發作風險 醫生勸你養成這習慣
7旬翁夜夜頻尿 睡到一半多次「暫停呼吸」超危險

7旬翁夜夜頻尿 睡到一半多次「暫停呼吸」超危險
「以為病好了」自行停藥 23歲女紅斑性狼瘡復發險洗腎

「以為病好了」自行停藥 23歲女紅斑性狼瘡復發險洗腎
他高血壓忘「1事」致腦出血險沒命 醫提醒日常注意事宜

他高血壓忘「1事」致腦出血險沒命 醫提醒日常注意事宜

熱門新聞

女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

2024-03-18 20:10
早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
圖片來源 ／NOW健康

糖尿病5大壞習慣 及早避開降低洗腎風險

2024-03-15 00:30
圖片來源 ／NOW健康

清血管又降膽固醇 公開10大好油脂食物 適量吃好處多

2024-03-16 01:45
（取材自NOW健康）

紅殼蛋比白殼蛋營養？雞蛋營養多寡關鍵看這裡

2024-03-18 00:45
培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。(取材自unsplash.com/@thoughtcatalog)

營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

2024-03-17 19:30

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域