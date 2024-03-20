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他高血壓忘「1事」致腦出血險沒命 醫提醒日常注意事宜

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

50多歲有高血壓病史的老洪，因工作繁忙，經常不按醫囑服藥，導致血壓數值一直在160~180mmHg之間居高不下，有一次在工作中突然發生手腳無力，身體失去平衡，同事趕緊送他到急診室就醫。經電腦斷層檢查後發現，洪先生右側小腦有血塊，即俗稱的「腦溢血」，推測是高血壓未獲適當控制造成，在外科團隊緊急開刀取出血塊後於加護病房觀察，後來病況穩定轉至普通病房，經按時服藥控制血壓，狀況穩定後出院。

腦出血常見這些原因所致 死亡率是44%

中榮嘉義分院神經外科醫師鍾凱丞表示，腦出血是出血直接進入腦組織，形成一個逐漸擴大的血腫，常發生在小動脈，常見病因是高血壓、頭部外傷、出血疾病、藥物濫用和血管畸形。

三分之一的顱內出血發生於大腦的右半側，腦出血30天之後死亡率是44%，高於缺血性中風，甚至高於非常致命的蛛網膜下腔出血，而高血壓是預防腦中風最重要的危險因子，依據「2022年台灣高血壓治療指引」，將高血壓標準由140/90mmHg下修為130/80 mmHg，預估能夠降低26-30%的心血管疾病

具高血壓病史 應規律監測血壓、注意保暖

鍾凱丞醫師呼籲，若本身有高血壓的病史，在天氣氣溫驟降時務必注意保暖，避免溫差造成不適感，且需按時服藥，並自主早晚規律監測血壓，避免高血壓相關急症的發生，若發現疑似中風發作的親友，應協助盡速送至急診，避免錯過黃金治療時間。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61152

高血壓 中風 心血管疾病

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