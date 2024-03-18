打了個大噴嚏 65歲男子主動脈破裂40公分 醫即時診斷救了他

澄清醫院中港院區急診室主任鄭清萬說，有高血壓者一定要求醫控制好血壓，否則會因血管品質不好或長期有血管炎，一旦受到刺激極度收縮，會有破裂之虞。（澄清醫院中港院區提供）

一位65歲男子工作時，因天冷突然打了噴嚏，竟然差點要了他的命。醫師說，患者因長期高血壓 且控制不良，造成血管品質不好，一個大噴嚏，讓他的主動脈從胸大動脈直到下肢動脈，一路破裂至少40公分長，所幸經即時診斷和心臟血管外科團隊的搶救，才保住生命。

台灣澄清醫院中港院區急診室主任鄭清萬說，患者打了大噴嚏後，頓時感覺劇烈背痛，稍事休息仍背痛持續且左下肢發麻，趕緊請同事載他就醫，X光檢查懷疑可能是腰椎急症，院方給打了兩劑強力止痛藥，但症狀仍持續且加重，才緊急轉送澄清醫院急診室。

鄭清萬說，患者腰背嚴重疼痛，左下肢發麻蒼白，從帶來的X片檢視，腰椎並無異常，但血壓高達285/145mmHg，左右下肢血壓相差達 80 mmHg，左下肢血液循環很不好，高度懷疑是大血管的急症，立刻將病人轉入急救區，積極降血壓，隨時準備急救。

他說，狀況稍穩定後，立即做了主動脈血管斷層攝影。血管斷層攝影顯示，患者從胸大動脈、腹部動脈、左側腎動脈，到左下肢髂動脈，一路破裂至少40公分長，血液撐裂血管內層，導致血管外層鼓漲成假腔，假腔內已積血約100cc，隨時有破裂的可能，一旦大破裂，死亡率高達90％。

鄭清萬說，打了個大噴嚏，造成主動脈這麼嚴重破裂，主要原因是患者近來壓力大、高血壓控制不良，血管品質脆弱不良，當患者猛然打大噴嚏，強大反射誘發交感神經，刺激血管激烈收縮，撐不住血液壓力，才導致主動脈一路破裂，此情況的確不多見。

經確診為主動脈破裂後，緊急會診心臟血管外科，由醫師吳慧中接手治療。經置放主動脈內的血管支架，並修補血管破裂，患者住院6天後，康復出院。鄭清萬說，有高血壓者一定要求醫控制好血壓，否則會因血管品質不好或長期有血管炎，使血管處於脆弱的程度，一旦受到刺激極度收縮，會有破裂之虞。