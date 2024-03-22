67歲婦滑倒膝蓋髕骨骨折 復健運動治療免開刀

患處貼紮，可輔助關節活動。(圖／沈俊名提供)

67歲陳大姊，去年11月底在家踩到濕滑地板滑倒，直接膝蓋著地，導致膝蓋髕骨骨折。醫師建議開刀或保守治療，觀察三個月後，如果骨頭還沒有癒合，建議開刀固定。

陳大姊於是決定先尋求復健保 守治療，且搭配醫師建議每日鈣片攝取量1200-1500毫克。經評估後，參考美國運動醫學會（ACSM）停經後婦女運動處方，設計為期三個月的復健運動計畫，包括下肢後臀及大腿肌群肌力訓練、上坡行走耐力訓練、心肺有氧訓練等，一周運動三至四次，每次進行綜合性練習約75至90分鐘，從受傷後第二天即開始。

首先，初期目標是減輕疼痛、降低膝蓋活動時疼痛、防止髕骨骨折後移位。教導患者簡單的下肢活動與受傷處貼紮，提供患腳行走時支撐。

下肢活動包含下肢後臀及大腿肌群訓練，例如側躺蚌殼式臀肌訓練、坐姿彈力帶輔助後勾小腿動作（後大腿肌群）、躺姿雙腳夾球直膝抬腿（前大腿肌群）。貼紮則以促進髕骨癒合方向進行貼紮，有時會針對雙側的貼布做增減，如有貼紮情況下，可以進行坐站練習，訓練大腿肌群及後臀肌肉力量。生活中要避免膝蓋過度彎曲、施力。

大約兩周後，則進行肌肉等長收縮運動，膝蓋伸直肌肉用力，下肢不須著地承重，僅須在床邊或坐姿狀態就能執行。

之後按照活動中、活動後的患部感覺，適時提供不同方向貼紮與修改運動劑量。從第四周開始肌肉強化訓練，以等張運動為主，例如床上躺姿直膝壓腿動作（大腿肌群）、床上躺姿橋式提臀動作（後臀肌群）。也建議尋求聚焦式體外震波治療搭配，每周兩至三次，透過深層定位，將震波能量透過中間介質傳遞到欲治療的部位。

日前回診，醫師檢查骨折處癒合情況不錯，且不影響日常活動，建議可以繼續維持保守治療，暫不開刀，維持門診追蹤、物理治療執行復健運動指導，定期回診確認骨折處癒合情況、決定後續治療，直到髕骨骨折處密合。

對於選擇保守治療的骨折個案，極早期復健搭配營養補充策略很重要，雖然患者是骨質疏鬆高風險族群，受傷處也屬於高度活動關節 ，越早開始復健，是有機會在觀察期內看得到癒合，提升生活品質。