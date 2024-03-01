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他吃飽就拉 1天跑5次廁所 中醫2藥材對症下藥緩解

NOW健康 陳曉彤／台北報導
（圖／NOW健康）
（圖／NOW健康）

59歲張先生近1年多來為腸胃消化不良所困擾，常剛吃完東西不久後，立即就肚子脹痛、屁聲連連想上廁所，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。他在1個月前求診中醫，被診斷為「肝旺脾虛」症型，透過服用中藥治療後，症狀才逐漸獲得改善。

完穀不化 中藥採白朮與白芍來治療


台北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講的「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」即是中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常導致的腹瀉，或糞便中有未消化的食物，發生「吃青菜大便出來還是青菜」的狀況，身體呈現完全無法吸收食物營養物質的現象。

林在裕說明，像張先生這類型患者，有吃什麼拉什麼的症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療，「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，則消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀就能得到緩解。

患者宜少量多餐 注意別讓心情影響消化

針對有消化不良、腹瀉困擾的患者，林在裕建議，平時應注意飲食，宜清淡且多吃易消化的食物，最好是少量多餐，並多攝取足夠的水份與電解質，避免暴飲暴食，少吃油膩、生冷、辛辣刺激的食物。

精神因素也是消化不良的主要加重因子，因此，林在裕也呼籲患者，平時要特別注意保持愉快的心情，並適時紓解壓力。如果腹瀉問題持續或更嚴重，甚至糞便產生不正常顏色或氣味，則應立即詢問醫師。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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