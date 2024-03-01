心悸、胸悶、爬樓梯就喘 6旬男「3條冠狀動脈都堵塞」

（圖／健康醫療網）

67歲的黃伯伯退休後，平日喜歡至郊區爬爬淺山，但最近半年時不時會心悸及胸悶，連爬樓梯都感覺喘，體力大不如前，原以為年紀大了不以為意，拖了一段時間才就醫檢查，竟發現心臟功能只剩正常人的半，左心室收縮分率甚至僅剩30%，確診「心臟衰竭」。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇詳細檢查後，發現患者3條冠狀動脈都有阻塞的情況，進行「冠狀動脈氣球 擴張併支架置放手術」，才順利打通。

黃伯伯自認平常很注重身體保養，沒察覺自己有心臟方面的毛病，在門診接受詳細檢查後，發現不僅膽固醇偏高，血糖也偏高，進一步接受核子醫學心肌灌注掃描檢查，發現有異常的心臟缺血變化。醫師建議進行心導管檢查，赫然發現3條冠狀動脈都有阻塞的情況，所幸不難處理，使用冠狀動脈氣球擴張併支架置放手術，將阻塞的血管完全打通。

除了打通血管之外，透過24小時心電圖也發現黃伯伯因為缺血性心臟病 變，而併發有頻繁的心室早發性收縮的心律不整，此次治療連同心律不整的問題一併解決，並且將他的膽固醇和血糖也好好控制一番，徹底改善所有問題。約莫半年後，黃伯伯心臟功能也逐漸恢復正常的水平，黃先生也能繼續進行他所喜愛的健走、爬山活動。心

心跳密碼潛藏心房顫動 中風 率高5倍

陳玠宇解說，正常靜止狀況下的心跳頻率介於每分鐘60至100下，不正常的心跳模式則稱作心律不整，除了心跳不規律之外，心跳太快或太慢都有可能是心律不整發作，而此心律不整可能來自於心臟的心房或者心室。尤其慢性三高的患者，更可能合併老年人最常好發的「心房顫動」。

>根據統計，在60歲以上的族群中，每100個人就會有4個心房顫動的患者，而到了80歲以上，盛行率就會提高到每10個人就會有一個心房顫動的患者。

醫師提醒，一旦有了心房顫動，比起同年齡的正常人，死亡率會高2倍、中風率則高5倍之多，但有高達75％的患者平常卻幾乎沒什麼嚴重的症狀，因此不易察覺而輕忽了它的嚴重度，不得不慎。

心跳較快除了交感神經較為興奮之外，也可能暗示著身體有其他問題，諸如：心律不整、心臟衰竭、脫水、發炎感染、貧血、甲狀腺亢進等問題，需要進一步檢查以釐清原因。

大抵來說，一個人的最大運動心率為220減掉年紀，若以50歲的年紀來論，最大運動心率為170，意即每分鐘170下心跳速率，此為100％運動強度的最大心跳速率。平常人們的活動分成5個等級強度，若當一個人在靜止、放鬆休息的狀況之下，心跳速率超過最大心率的一半以上，可能要懷疑有其他潛在的問題存在。

等級一

為最低強度50－60％，例如慢走

等級二

為低強度60－70％，例如快走

等級三

為中等強度70－80％，例如慢跑

等級四

為高強度80－90％，例如快跑

等級五

為最高強度90－100％，例如衝刺跑

心臟衰竭患者 心跳愈快死亡率愈高

陳玠宇表示，有心臟衰竭或其他心臟疾病的患者，心跳速率愈快反而會造成心臟過度負荷，也會加重心臟缺氧的狀況。根據過往的研究顯示，心臟衰竭患者，若平均心跳超過每分鐘80下與平均心跳每分鐘小於65下相比，1年內死亡率會增加將近4成，尤其2016年的歐洲心臟衰竭指引建議將患者的心跳降於每分鐘70下以下，他也建議心臟不好的患者應控制心跳介於每分鐘50至70下，但須按照每位病人的實際情況作些微調整，過猶不及。

他最後呼籲，平常有在運動的成人，心臟相對較強而有力，尤其是年輕運動員，會有心跳較慢的正常現象；然而當心臟提早退化，發生心跳過慢甚至產生停頓的現象，可能發生頭暈、暈厥或癲癇發作的情形，此時就必須專業評估是否需要置放心律調節器。因此，在不同的生理情況下，應有不同的理想心跳速率，過快或過慢都可能暗藏著異常的生理意義。所以，平常應養成量測血壓與心跳的習慣並加以記錄，尤其慢性病患者更應該如此，提供醫師做更精確的判讀與處置。

資料來源：健康醫療網

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