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心跳慢長期失眠 裝心律節律器改善

吳芳枝
心臟節律器裝置於左側鎖骨下方的皮下。（圖／123RF、讀者提供）
心臟節律器裝置於左側鎖骨下方的皮下。（圖／123RF、讀者提供）

更年期是每一個人都必經的生命歷程，有的人輕輕鬆鬆Pass，我則是熱潮紅、盜汗、暈眩、胸悶、失眠等症狀的集合體。尤其是跟失眠纏鬥了數年，到中醫看診通經絡、針灸；西醫看診開立安眠藥，婦科則採荷爾蒙補充療法，所有醫師說的、書上寫的，不管吃的、喝的都徹底試驗，因為失眠實在太痛苦了。

心跳每分鐘36下 頭暈、昏厥

有一年，泡湯時感覺不適，導致頭暈、昏厥，豈能等閒視之。立刻到心臟科做超音波、心電圖、運動心電圖檢查，檢查結果顯示，心跳太慢、每分鐘只有36下（正常約70下），屬於心律不整，也是我的失眠原因之一。

進一步做完心導管檢查後，就裝置永久性心律調節器幫助心臟跳動，每半年定期回診。心跳恢復正常後，十多年的睡眠障礙也煙消雲散，夜夜好眠真幸福。

10年又不舒服 調整心跳次數

心臟節律器心跳設定每分鐘70下，十年來都沒更動，也沒有不舒服。直到最近一、二年，晚上躺臥時覺得心臟怦怦跳、心悸，有些喘，呼吸不順暢，無法入睡，睡眠品質極差。利用回診時向醫師諮詢，醫師建議我將心跳次數調降為60下（bpm）試試看，不行的話，一個月後再調回來。為了消除我的疑慮，還讓我看其他個案，也都是設定心跳60下。

很奇妙的是，心跳從70下降為60下後，我的所有不舒服都解除了。我看了一篇報導，在醫學上心跳速度每分鐘60至100下（bpm）之間都算正常，如果70至80歲，其實一分鐘60下也就夠用了。

最近因椎間盤突出壓迫神經，卻因為裝的是傳統心臟節律器，無法接受核磁共振檢查，不知是否需要更換為「智能速率心臟節律器」來改善上述缺點？

心血管疾病不容小覷，我會更小心，培養「養成好習慣，定期做監測」的概念，才能維護心臟與身體健康。

失眠 心血管疾病

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