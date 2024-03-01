長輩常跌倒「非正常老化現象」作息藏風險…6招防跌倒

醫師提醒，老年人跌倒是常見且嚴重的問題，可至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢；示意圖。（圖／123RF）

當家中的老人家發生跌倒事件時，千萬別當作是長者老化正常會發生的現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。

80歲黃奶奶本身患有高血壓 、輕度失智症、憂鬱症 及退化性關節 炎等病史，長年在心臟科與精神科門診就醫追蹤。過去一年黃奶奶曾多次跌倒，地點包含家中廁所、家門外防火巷與戶外等處，共通點多為行走間跌倒，在親友陪同下前往就醫希望找出原因並降低跌倒次數。

安眠藥、肌少症 都是風險

台灣新竹台大分院老年醫學部醫師蘇柏維藉由詳細診察，發現黃奶奶有跌倒前頭暈症狀，跌倒時間不太一定，白天及晚上都有發生過，跌倒後需旁人攙扶，無法自己站起之情況。在身體檢查、步態與神經學檢查方面皆無發現明顯異常，但仔細回顧她的用藥發現，約八個月前，病人因睡眠障礙問題，開始使用安眠藥，此後家人便偶爾會聽病人提及頭暈症狀。

同時測試黃奶奶五次起立坐下所花時間，共需18秒，疑似有肌少症表現。經與病人及家屬討論後，決定將原本使用較長效的安眠藥暫停，改為使用較短效的藥物，並鼓勵提升飲食蛋白質攝取，以及轉介復健科強化肌力訓練。

多運動、用輔具 都能預防

蘇柏維提供一些預防跌倒發生的方法，民眾可善加運用：

1.定期身體檢查：老年人應該定期身體檢查，包括視力、聽力、平衡能力等方面，及早發現並處理健康問題可以減少跌倒風險。

2.藥物管理：若有使用潛在可能導致跌倒的藥物，譬如會導致頭暈、昏睡或平衡問題，老年人可諮詢醫師或藥劑師，確保了解藥物的副作用，並按照醫囑使用，避免自行調整藥物劑量或停藥。

3.室內安全：保持居住環境的安全，移除地面上的障礙物，如雜物、地毯、電線等。確保房間光線充足，使用夜燈或走廊照明，以避免黑暗中發生意外。

4.平衡和運動訓練：定期進行平衡和運動訓練有助於提升老年人的平衡能力和肌肉力量。適合的活動包括散步、太極、瑜伽等，可諮詢醫生或物理治療師，選擇合適的運動方式。

5.使用輔具和安全設施：根據老年人的需求，提供合適的輔助設施，如手杖、步行器等，或在浴室和廁所安裝扶手和防滑地墊，減少滑倒的風險。

6.家庭與社區支持系統：家人可定期與老人交流，關注他們的身體狀況和需求，若有需求可尋求資源協助老人處理日常活動，如購物、清潔等。

蘇柏維提醒，老年人跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，除了單次跌倒造成的傷害外，很可能讓本來就已衰弱的老人，更加劇衰弱與失能的進展，另對於曾經跌倒者，也會加倍再次跌倒的風險。當家中的老人家發生跌倒事件時，千萬別當作是長者老化正常會發生的現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。（本文由「健康醫療網」提供）