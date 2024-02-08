腳踝痛換人工關節 終能正常行走

踝關節退化性關節炎多數是因外傷造成的，臨床表現多為踝關節腫脹變形、關節活動度受限、走路或蹲踞時疼痛等，症狀若嚴重就需動手術治療。示意圖。（圖／123RF）

「我右邊腳踝疼痛腫脹很長時間，一開始吃藥還可改善，但時間一久連吃藥都沒有用了。每次只要一走路就非常痛，痛到讓我每次都只能走幾步而已。」吳女士本身是類風濕性關節 炎的病患，身上多處關節或多或少都有疼痛或變形的問題，右踝疼痛難耐。

關節置換或融合 要多方評估

醫師經X光與理學檢查後，發現病患除了扁平足的問題外，最主要是嚴重的踝關節退化性關節炎；通常嚴重踝關節退化性關節炎的手術治療方式有兩種：踝關節融合手術及全踝關節置換手術。但因類風濕性關節炎，又同時有扁平足的問題，有日後多個關節退化需關節融合的可能，若此時進行踝關節融合手術，恐怕加速周邊關節的退化，況且病患強烈希望保有踝關節活動度，因此最後為她施行了全踝關節置換手術。

台灣骨科 足踝醫學會理事陳姝蓉主治醫師表示，踝關節退化性關節炎多是因外傷造成，如踝關節骨折或脫臼、踝韌帶損傷或長期踝關節不穩定等。其臨床表現多為踝關節腫脹變形、關節活動度受限、走路或蹲踞時疼痛等。症狀輕微的病人，可用藥物與輔具減輕症狀；症狀嚴重的病人，則需動手術。

關節融合術後 爬樓梯仍受限

陳姝蓉說，踝關節融合手術一直以來都是治療嚴重踝關節炎的黃金標準。病人只要周圍關節功能良好、可進行代償，且具有正常神經肌肉功能，骨癒合後就可以近乎正常的行走，疼痛改善且日常功能良好。但即使如此，踝關節融合術還是有其受限之處，例如上下陡坡或樓梯時需改變步態；快跑或快走困難，姿勢改變；或當兩腳皆踝關節退化需關節融合時，病人會蹲踞困難。

除此之外，踝關節融合之病人術後仍能功能良好的原因，是因為周圍關節能進行代償，因此，周圍關節因過度使用而提早產生退化性關節炎，是無法避免的結果。

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