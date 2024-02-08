我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

腳踝痛換人工關節 終能正常行走

健康醫療網
踝關節退化性關節炎多數是因外傷造成的，臨床表現多為踝關節腫脹變形、關節活動度受限、走路或蹲踞時疼痛等，症狀若嚴重就需動手術治療。示意圖。（圖／123RF）
踝關節退化性關節炎多數是因外傷造成的，臨床表現多為踝關節腫脹變形、關節活動度受限、走路或蹲踞時疼痛等，症狀若嚴重就需動手術治療。示意圖。（圖／123RF）

「我右邊腳踝疼痛腫脹很長時間，一開始吃藥還可改善，但時間一久連吃藥都沒有用了。每次只要一走路就非常痛，痛到讓我每次都只能走幾步而已。」吳女士本身是類風濕性關節炎的病患，身上多處關節或多或少都有疼痛或變形的問題，右踝疼痛難耐。

關節置換或融合 要多方評估

醫師經X光與理學檢查後，發現病患除了扁平足的問題外，最主要是嚴重的踝關節退化性關節炎；通常嚴重踝關節退化性關節炎的手術治療方式有兩種：踝關節融合手術及全踝關節置換手術。但因類風濕性關節炎，又同時有扁平足的問題，有日後多個關節退化需關節融合的可能，若此時進行踝關節融合手術，恐怕加速周邊關節的退化，況且病患強烈希望保有踝關節活動度，因此最後為她施行了全踝關節置換手術。

台灣骨科足踝醫學會理事陳姝蓉主治醫師表示，踝關節退化性關節炎多是因外傷造成，如踝關節骨折或脫臼、踝韌帶損傷或長期踝關節不穩定等。其臨床表現多為踝關節腫脹變形、關節活動度受限、走路或蹲踞時疼痛等。症狀輕微的病人，可用藥物與輔具減輕症狀；症狀嚴重的病人，則需動手術。

關節融合術後 爬樓梯仍受限

陳姝蓉說，踝關節融合手術一直以來都是治療嚴重踝關節炎的黃金標準。病人只要周圍關節功能良好、可進行代償，且具有正常神經肌肉功能，骨癒合後就可以近乎正常的行走，疼痛改善且日常功能良好。但即使如此，踝關節融合術還是有其受限之處，例如上下陡坡或樓梯時需改變步態；快跑或快走困難，姿勢改變；或當兩腳皆踝關節退化需關節融合時，病人會蹲踞困難。

除此之外，踝關節融合之病人術後仍能功能良好的原因，是因為周圍關節能進行代償，因此，周圍關節因過度使用而提早產生退化性關節炎，是無法避免的結果。

（本文由「健康醫療網」提供）

關節 骨科

上一則

煮薑茶用老薑 多「1步驟」更有溫補效益

下一則

上腹痛 也是心肌梗塞前兆

延伸閱讀

MLB／大谷將扛第3棒 首爾賽有信心

MLB／大谷將扛第3棒 首爾賽有信心
醫藥／扳機指喀喀響 手術+復健治療

醫藥／扳機指喀喀響 手術+復健治療
MLB／教頭屬意他打第3棒 大谷翔平有信心趕上首爾賽

MLB／教頭屬意他打第3棒 大谷翔平有信心趕上首爾賽
心梗併發破裂 機械輔助手術續命

心梗併發破裂 機械輔助手術續命

熱門新聞

中國一項研究發現，每天喝三杯茶，對抗老最有效。(Pexels)

快看世界／研究：每天喝三杯茶 有效延緩衰老

2024-01-31 15:25
桃園市長張善政3日開車發生車禍，送醫幸無大礙，詳細肇因仍待查。（本報資料照片）

張善政夫妻國道車禍 醫：中年後反應變慢 上路避免做2事

2024-02-04 17:23
肉類能夠給人身體提供的營養，許多不可被素食替代。(Pexels)

快看世界／營養專家：日常飲食中 盡量優先這一樣

2024-02-07 15:45
品嘗新鮮香甜的草莓，不是挑愈大顆愈好，表皮帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳。（圖／123RF）

草莓甜又香 挑選、保存祕訣一次看

2024-02-02 01:00
研究發現，血清維生素B12濃度偏低與死亡風險上升有關；示意圖。（圖／123RF）

補充維生素B12 天然的不一定最好

2024-02-01 01:00
4日是24節氣的立春，天氣舒適，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是上半身應採「洋蔥式」穿衣法，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。示意圖。（記者陳正興／攝影）

立春養生 穿衣上薄下厚、飲食少酸多辛 中醫師這樣解釋

2024-02-04 05:15

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他