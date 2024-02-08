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上腹痛 也是心肌梗塞前兆

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心肌梗塞的典型症狀就是胸悶與壓迫緊縮感，懷疑突發心肌梗塞，盡量不要走路或拿重物，最好坐下或躺下休息，並且盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）
心肌梗塞的典型症狀就是胸悶與壓迫緊縮感，懷疑突發心肌梗塞，盡量不要走路或拿重物，最好坐下或躺下休息，並且盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）

心肌梗塞是指心血管血流的完全堵塞，使得心臟失去血液、缺氧，人也就昏倒、猝死。台灣台北醫學大學附設醫院急重症醫學部主任高偉峰說，美國統計，跨年與聖誕節是猝死的高峰。

「出現這些症狀，一定要當心肌梗塞來處理。」高偉峰說，心肌梗塞的典型症狀就是胸悶與壓迫緊縮感，猶如大石壓胸，沉重壓迫感常讓患者喘不過氣來；上腹痛也被美國心臟學會列為典型症狀，因吃完東西後血流到腸胃，心臟血流相對較少，心肌梗塞容易發作。不少40歲以上民眾聚餐後腸胃道不適就醫，才發現是心肌梗塞。

台北新光醫院內科部主任徐國基指出，若是右冠狀動脈阻塞，造成下壁心肌梗塞缺氧，易刺激神經胃腸道作用，引起腹痛、惡心、嘔吐等症狀。徐國基說，心肌梗塞引起的上腹痛與胃潰瘍疼痛不同，前者輕壓肚子，痛感不會增加，也非飢餓造成腹痛，或合併惡心想吐情況；若運動時會胸悶，休息後好轉，就可能是心肌梗塞前兆。

6危險因子有2項 就是高危群

高偉峰說，部分心肌梗塞症狀會從胸部、左手到下巴不適悶痛。此外，年長女性或糖尿病患者，最容易出現胸前灼熱感等非典型症狀。

徐國基表示，秋冬氣溫低，交感神經作用旺盛，導致血管收縮，容易造成阻塞。雖然心肌梗塞好發40歲以上的中老年人，但年輕人也會心肌梗塞，臨床上曾有20多歲民眾抽菸，導致心肌梗塞案例。

台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道建議，男性年齡45歲、女性55歲後，患有高血壓、高血脂或糖尿病、有家族病史或抽菸，6項危險因子符合2項，就屬高危險群。建議在劇烈運動前要做心肺功能檢測與運動心電圖，運動時感覺悶喘或累的時候，別以為是自己體力不好忍一下就過去，一定要馬上休息，必要時要緊急送醫，以免憾事發生。

救護車到達前 先坐下或躺下

王宗道說，心血管疾病症狀不明顯，血管堵塞程度沒有到70%以上，幾乎沒有症狀，即便堵塞程度達到90%，可能也只是在運動中容易喘、感覺體力不好而已。因此，在馬拉松或長時間運動發生心肌梗塞的案例很常見。

若出現胸悶、上腹痛等症狀，懷疑突發心肌梗塞，高偉峰建議，最好先坐下或躺下休息，盡量不要走路或拿重物，以免增加心臟氧氣消耗，並且盡快就醫。

高偉峰說，臨床統計逾半數心肌梗塞患者到院前已停止心跳，因此建議，有相關症狀最好第一時間直接呼叫救護車就醫，切勿乘坐自家車甚至自行開車。

心血管疾病的患者本身就是心肌梗塞高危險群，台灣衛福部國健署提醒，這類患者平時外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史，並應隨身攜帶醫師開給緊急備用藥品。

硝化甘油急救 低血壓禁用

不少高齡長輩希望備有俗稱舌下錠的「硝化甘油」急救，但新光醫院心臟內科主治醫師張哲明說，硝化甘油只針對穩定型心絞痛急救，且屬於冠狀動脈血管擴張劑，會造成全身血壓下降，若是右心室梗塞或服用威而鋼，更是禁忌症。

高偉峰也提醒，硝化甘油會使血壓降低，最好坐著或躺著服用以免突然昏厥，而本身血壓低的患者不建議使用。硝化甘油正確使用方式，是將含片或噴劑放在舌下，每隔3到5分鐘用1次，連續3次若症狀仍未改善就要就醫。

此外，若是患者心肌梗塞達到意識不清、沒有呼吸脈搏的程度，可遵循「叫叫C」原則，即呼叫患者若沒有反應，馬上通知救難人員急救，並進行胸部心臟按壓，可讓患者預後較佳。

心血管疾病 猝死 檢測

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