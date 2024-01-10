拇趾外翻又痛又醜長達10年 手術治療後登山健步如飛

（圖／健康醫療網提供）

65歲林先生的雙腳大拇趾10年前開始疼痛，曾就醫使用輔具、復健等療法，但療效不彰，一度放棄治療，然而近2年腳拇趾外翻更加嚴重，踩地、行走都痛，變形的醜腳丫也找不到合適的鞋子，無論天氣再冷或下雨只能穿涼鞋，又痛又冷又難受。衛生福利 部台北醫院骨科 醫師洪濬麒施行「截骨矯正手術」加上「關節 融合手術」，讓林先生擺脫疼痛醜腳丫人生，能夠再度和兄弟們一起去慢跑與登山。

針對林先生情況，洪濬麒檢查診斷為雙足重度拇趾外翻，且左腳第二蹠趾關節脫位、右腳的第一蹠趾關節炎，建議以手術治療改善，與林先生討論手術方式、術後照護注意事項後，即安排手術。

洪濬麒表示，由於林先生的左腳大拇趾長期外翻移位、肌腱緊繃，因此在手術進行時，先幫病人放鬆肌腱，接著進行左腳第一、第二蹠骨截骨矯正手術，以及右腳第一蹠趾關節融合手術，手術順利完成。

林先生在術後第2周即可穿著輔具鞋負重型走，術後第8周可以穿著休閒鞋正常行走，術後第6個月可恢復運動習慣，「終於能重拾愛好，現在我已經恢復慢跑、爬山，生活品質大大提升」。

拇指外翻 肇因2大因素

洪濬麒說明，拇趾外翻是常見的足部問題，造成的原因分為先天因素與後天因素，會造成大拇趾外翻且形成關節突出、腳部變形，影響足部外觀，而且拇趾關節處可能出現紅腫、疼痛、壓力和磨擦，行走時感到不適、疼痛。穿著過於狹窄的高跟鞋與尖頭鞋會導致腳趾活動空間受到限制，造成腳拇趾過度擠壓，也容易造成拇趾外翻。除此之外，在骨科門診臨床經驗中，因拇趾外翻就醫的中老年人比例也不低，每4至5人就有1人受此困擾，算是蠻常見的疾病。

先天因素：

如遺傳、足弓過低、足部肌肉不平衡等足部結構異常。

後天因素：

如穿鞋習慣、肌力量減少。

醫師依病人症狀一般會先安排保守治療，用矯正輔具或挑選有足弓支撐的合適鞋款，並搭配物理治療、局部療法等，目的在減緩疼痛。但若病人長期有嚴重疼痛不適、足部結構嚴重變形，例如腳趾關節變形，或曾接受保守治療仍未能顯著改善症狀，影響平常站立、行走、運動或無法穿上合適鞋子等，則會建議以手術矯正變形的關節，使足部結構恢復正常，以提高或恢復病人原有的生活品質。

預防拇趾外翻3重點

穿著合適鞋款

洪濬麒進一步說明，首先需挑選合適鞋款，著重舒適、空間、支撐。其次挑選鞋子前端楦頭空間足夠多，確定腳趾間不會互相擠壓，降低足部變形風險。最後要確認鞋墊足弓處貼合足弓，提高足部關節穩定度。

強化足部肌肉

足部有多條小肌肉，包含足底的內收姆肌、屈拇長肌，負責使大拇指遠離其他腳趾以及執行拇指指節彎曲動作，影響能否進行足部正常的運動和結構平衡。另外，小腿外側的外側腓腸肌群與大腿骨、阿基里斯腱、膝關節、踝關節都有連結，也會影響足部姿勢和運動並進而影響拇趾的位置。因此，強化足部肌肉，能減少拇趾外翻和緩解症狀。

保持適當體重

體重過重會增加足部負擔、影響足部結構，尤其年齡越大，越應重視肌力量與保持適當體重，以幫助站立穩定、降低足部負擔。

醫師最後呼籲，若已有輕微拇趾外翻情況，建議定期檢查以減輕症狀、改善拇趾外翻，症狀嚴重請儘早就醫，諮詢具備足踝專業的骨科醫師做進一步評估。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60480