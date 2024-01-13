寵物也會「肌少症」 2招預防「惡病質」

寵物的肌少症影響範圍非常廣泛，例如心臟病、腎臟病、關節疾病、內分泌等，都與肌少症有連帶關係；示意圖。（圖／123RF）

「肌少症」過去大家可能只聽說老年人較常發生，但其實寵物的肌少症的比率也很高，因為寵物是隨著飼養環境變遷，人會罹患的文明病在寵物身上也愈來愈容易發生，狗狗在居家的空間其實很難獲得足夠的運動量，如果主人因為工作忙碌，很少帶狗狗出門活動，又沒有從小培養運動習慣，老了有肌少症的機率就會很高。

寵物的肌少症所影響的範圍非常廣泛，會使寵物身體慢慢衰退，有許多疾病跟肌少症有連帶關係，例如：心臟病 、腎臟病、關節 疾病、內分泌等。寵物運動愈少，心臟與關節功能愈差，不能運動就會加劇肌少症，惡性循環就會進入到所謂的「惡病質」，嚴重肌少症就是全身肌肉萎縮、脂肪肌肉全面性的退化，肌少症到一個嚴重程度以後就容易有生命危險，即便檢驗全部正常，身體卻持續衰弱，因此寵物肌少症是需要開始重視的疾病。

補充足夠蛋白質

狗狗對於肉的需求是很高的，只要蛋白質一降低肌肉就會開始會被分解掉，應該需要的蛋白質不夠了，身體機能會導致心肌沒力，進而導致代謝功能如腎、肝功能變差，要增加優質蛋白質的攝取量，例如：雞肉、魚肉才可以補足蛋白質不夠的地方。

多運動延緩退化

一天至少要運動30分鐘至1小時，運動很重要，若只有吃蛋白質沒有運動，肌肉也不會長出來，所以需要配合蛋白質補充實施，以免導致狗狗的身體負擔，要常常去刺激狗狗養成運動的習慣，最好是能夠從小培養，時間到了就要去散步，可以跟狗狗培養感情，若狗狗死活不給遛，建議運動的種類可以增加，比較多元的運動可以給狗狗帶來一些動力，或者是使用食物利誘牠，每次運動散步都給予零食獎勵，獎勵機制會讓狗狗愈來愈配合運動，甚至牠們會很期待。

有些難以外出的，例如肢體缺陷、老狗狗等，則可以利用一些寵物專用的平衡墊、讓狗狗站上面訓練前肢、後肢、核心肌群，或者家裡空間足夠可以玩一些丟球遊戲，在居家就可以訓練了，剛開始如果狗狗很懶惰，建議用零食誘導，達成運動目標就適時獎勵牠，延緩肌少症也可以培養良好互動。（本文由「健康醫療網」提供）