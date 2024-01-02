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全口牙齦腫脹誤以為是腫瘤 醫查出是高血壓藥造成牙齦增生合併牙周病

記者黃寅／台中即時報導
患者因全口牙齦腫脹到牙科診所看診。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
患者因全口牙齦腫脹到牙科診所看診。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

台灣1名60多歲男性因全口牙齦腫脹到牙科診所看診，醫師原本研判可能是腫瘤，但經仁愛長庚合作聯盟醫院牙科醫師洪繹旻進一步診斷，發現是高血壓用藥造成牙齦增生合併牙周病，前後歷經一年多才治好。患者心情宛如洗三溫暖，從擔心罹患惡性腫瘤的鬱悶終於轉為開心，順利恢復健康的生活。

洪繹旻說，牙齒表面會有牙菌斑的生成，如果沒有正確清潔乾淨，隨著時間累積會在牙齒表面形成牙結石。由於牙菌斑裡頭富含非常多細菌，伴隨牙結石累積會導致牙齦發炎、牙齦浮腫，和發生口腔異味，初期為牙齦炎。當牙齦炎狀況持續，造成牙齒周圍骨頭破壞，即是牙周病的徵兆，症狀包括牙齒鬆動、牙齒位移、咀嚼無力和咀嚼功能下降，甚至會造成牙髓神經發炎。

他說，衛生福利部調查結果顯示，國人牙周病盛行率高達8成，約有47%患者牙周病問題嚴重，卻自認為沒有口臭或不自覺有牙周病而忽略就醫。牙周病的問題早期發現早期治療的效果好，千萬不要拖到了牙齒鬆動才來就診。

牙周病治療流程第一階段會依嚴重程度分為2至4次，療程中教導正確口腔清潔方式及觀念，並做深層清潔以去除致病因子牙菌斑、牙結石，治療後需等4至8周恢復期，再安排牙周病治療後的評估階段。

此時大部分發炎狀況會得到控制，針對骨頭缺損及較深牙周囊袋處仍須進行第二階段牙周相關手術，而後續規律的回診追蹤是預防牙周病復發非常重要的一環，每3至6個月需定期回診追蹤控制牙周病的狀況。

洪繹旻說，許多患者不了解自己牙齒狀況，導致牙周病問題很嚴重才願意接受治療，往往造成牙醫師也無力回天，最終只能進行拔牙與重建的道路上。近幾年來植牙技術的進步，的確解決了許多飽受缺牙所苦的病人，讓他們能保有咀嚼力，但若植牙若沒有定期保養，未來也容易面臨到牙周病相關的問題，導致植體周圍發炎，甚至植體鬆動的情形。

因此，建議國人平時應該多吸收健康資訊，增進醫學知識，培養預防牙周病的正確觀念，達到預防勝於治療的目的。

仁愛長庚合作聯盟醫院牙科醫師洪繹旻。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
仁愛長庚合作聯盟醫院牙科醫師洪繹旻。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

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